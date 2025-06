"A 20 anni da te": Alberto Bertoli canta e racconta il padre Pierangelo a Cerretto Langhe

Alberto Bertoli sul palco in una foto tratta dal suo profilo Facebook (credito Fabrizio Toscan .it)

Vent’anni dopo la scomparsa di Pierangelo Bertoli, la voce torna a vibrare grazie a suo figlio Alberto, che sabato 28 giugno 2025, alle ore 19, sarà ospite della Comunità “G. Dolcetti” a Cerretto Langhe, in località Pedaggera 1/bis, per un evento gratuito e aperto a tutti.

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Coesioni Sociali, unisce racconto e musica in un format speciale: Alberto Bertoli sarà intervistato dal vivo e proporrà alcuni brani del padre, figura simbolica della canzone d’autore italiana dagli anni Settanta ai primi Duemila.

Un’occasione preziosa per ritrovare, attraverso la voce del figlio, l’intensità civile e poetica di un autore che ha attraversato la storia recente del Paese con coerenza e passione. Non servirà registrarsi per partecipare, ma si consiglia di arrivare per tempo: i posti sono limitati.