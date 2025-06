A Mondovì l'incontro “Pace, il nostro orizzonte: scenari di guerra tra cronaca e speranza”

In un momento storico segnato da crisi e tensioni internazionali sempre più accese, l’Azione Cattolica di Mondovì - in collaborazione con l’Editrice AVE, il Comune di Mondovì e le Associazioni Apiceuropa, Caffè Sociale, Caritas, Donne in Cammino per la Pace, Migrantes, Missio, MondoQui, NoSignal - propone una serata di confronto e riflessione sul significato della pace oggi, tra cronaca, testimonianza e responsabilità.

L’appuntamento è per venerdì 27 giugno alle ore 20:30 presso la Sala comunale “L. Scimè” in Mondovì per l’incontro “Pace, il nostro orizzonte: scenari di guerra tra cronaca e speranza”, per analizzare i conflitti in corso attraverso uno sguardo competente, umano e aperto alla speranza.

Ospite della serata sarà Enzo Romeo, giornalista, scrittore e già responsabile della Redazione Esteri del TG2, da anni vaticanista e profondo conoscitore delle dinamiche geopolitiche del nostro tempo. A moderare il dibattito Denise Arneodo dell’Associazione Apiceuropa.

Il dialogo si concentrerà sui due fronti di guerra a noi più vicini – l’invasione russa dell’Ucraina e la situazione in Medio Oriente – affrontati toccando temi cruciali quali la situazione geopolitica, il ruolo delle religioni, l’informazione e la mobilitazione sociale, ma anche attraverso testimonianze di chi vive o ha vissuto i territori colpiti.

Sarà poi dedicato spazio al confronto con il pubblico per eventuali domande e riflessioni.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Promuovono l’iniziativa:

Azione Cattolica Mondovì, Editrice AVE, Comune di Mondovì, Apiceuropa, Caffè Sociale, Caritas, Donne in Cammino per la Pace, Migrantes, Missio, MondoQui, NoSignal