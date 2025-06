La saluzzese Margherita Devalle firma la guida di Milano più cool del momento

"Milano, “L’altra guida” è una guida su Milano molto documentata e fotografica in cui racconto i luoghi più emozionanti lontani dai percorsi abituali della città in 30 esperienze che la rendono unica: cenare con sconosciuti in un appartamento della vecchia Milano, imparare a ballare il liscio tra i sorrisi di un’autentica bocciofila milanese, cenare in un ristorante con un tempio nascosto nel seminterrato, imbattersi in un chiosco di vinili tra i negozi per turisti, rivivere le notti degli anni ‘80 tra i neon del club che accoglieva Andy Warhol, scoprire una collezione di 35.000 libri in un’abitazione - racconta Margherita Devalle, saluzzese, autrice della guida uscita nelle librerie da pochi giorni, edita da Jongle, casa editrice internazionale vincitrice del Premio per editori indipendenti. ( www.edizionijonglez.com ).

Pensata sia per i viaggiatori che per gli abitanti, sarà tradotta in inglese, francese, tedesco e spagnolo e venduta in 40 paesi del mondo.

“Milano, l’altra guida” svela indirizzi e gli angoli più nascosti, i posti del cuore di Milano per andare oltre i cliché e per ogni budget - continua l’autrice speaker radiofonica, presentatrice e podcaster che ha scelto Milano come casa, rifugio e palcoscenico. Voce riconosciuta della cultura musicale e urbana italiana, ha condotto format e palchi per X Factor, il Festival di Sanremo, Milano Music Week, Triennale, Linecheck e molti altri.

"E’ stato un lavoro di ricerca molto lungo, durato un anno, mappando la città come se fosse un tesoro. Più di 1000 posti provati, 30 selezionati, per dare 30 dritte al lettore e far conoscere una Milano che spacca, attraverso l’ascolto di storie, la conoscenza di luoghi ignoti agli stessi milanesi, di backstage. Un tesoro che mi ha fatto innamorare ancora di più di questa città, che è come una "mamma indipendente", e che a me che arrivo da Saluzzo, quando sono arrivata ha detto: "vai e arrangiati".

Milano mi ha insegnato che le cose più vere, spesso, si nascondono. E, questa guida nasce da quelle storie: a volte non fanno rumore, ma restano. È un invito a scoprire una Milano autentica, in tutte le sue sfumature, portandoti dove vorresti andare, ma anche dove non sapevi ancora di voler andare”.





Nelle pagine (144) ci si può imbattere in una selezione dei migliori luoghi per lo street food della città, in pizzerie rimaste ferme agli anni '70, nella musica underground che rimbomba nella metropolitana, in una delle biblioteche più belle del mondo, su consigli per una giornata da ‘local’ sui navigli tra perle di moda vintage, pranzare in storiche insegne dove sembra che il tempo si sia fermato, o anche su come prendersi un aperitivo in cortili spettacolari, cenare con piatti dalle dosi super abbondanti e organizzare un dopocena in posti dove la creatività è semplicemente incontenibile.

"Ma questa guida non parla solo di posti: parla di persone. I proprietari che custodiscono tradizioni e segreti, i lavoratori che ogni giorno la tengono in vita, i frequentatori che la amano in silenzio. Parlare con loro è stato il regalo più grande di questo viaggio".





E, ancora dove imbattersi in una collezione di meraviglie dei più importanti autori mondiali del Novecento o dove provare risotto, ossobuco, mondeghili e cotoletta secondo vera ed immutata tradizione.

"Un nuovo modo di vivere l’arte del viaggio". La guida sarà presentata anche a Saluzzo alla libreria Mondadori a luglio.

Margherita Devalle, che da saluzzese conosce Milano come pochi, con il suo stile, ironico e ispirato, ha conquistato ascoltatori e pubblico grazie a progetti personali come il video podcast ispirazionale “Fatty Furba,” e ad esperienze internazionali come Keychange, con cui in qualità di innovator, per il suo impegno nella parità di genere nell’industria musicale, lavora a livello internazionale.

Per The Youth Factor, il progetto rivolto agli istituti superiori di Cuneo, ideato e promosso dalla Fondazione Artea con il patrocinio del Cuneo – Assessorato per la Cultura, la speaker presenta e conversa da alcuni anni con importanti protagonisti della musica italiana dell’ultimo decennio, tra i quali, nell’edizione 2025, l'eclettico Dardust.