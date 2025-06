Segnalati alcuni disagi alla rete telefonica nei dintorni di Cuneo

Il forte temporale che si è abbattuto sulla città di Cuneo e nelle zone limitrofe durante la serata di sabato 21 giugno sembra aver lasciato qualche strascico nei servizi telefonici della zona. In particolare, alcuni utenti lamentano in queste ore la copertura a singhiozzo del segnali dati.

In realtà, il monitoraggio tramite il sito specializzato Downtetector.it non evidenzia particolari criticità per quanto riguarda il gestore Tim, anche se intorno alle 14.30 il grafico ha registrato un'impennata nelle segnalazioni, 11 per la precisione.

Qualche problema in più per gli utenti di Poste Mobile, che nello stesso orario hanno evidenziato 14 segnalazioni di malfunzionamento. Qualche problema anche per i clienti di Iliad e Wind, anche se in misura minore.