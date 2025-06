A Paroldo torna Palodium, la stagione estiva di teatro e musica

Anche per l’estate 2025, Paroldo si conferma una tappa imprescindibile per gli amanti dello spettacolo dal vivo. Torna PALODIUM, la storica rassegna culturale del piccolo borgo dell’Alta Langa, giunta alla sedicesima edizione.

La stagione, realizzata con il prezioso sostegno della Fondazione CRC, propone due appuntamenti teatrali nel mese di luglio e lo storico Festival di Musica Classica dell’Alta Langa il 14 agosto, giunto alla 51ª edizione, con la partecipazione di artisti di livello internazionale.

La direzione artistica teatrale è affidata alla Compagnia del Teatro Marenco di Ceva, mentre la sezione musicale è curata da Lucien Viora, musicista di origini paroldesi con una lunga carriera nella Filarmonica del Principato di Monaco.



“Palodium - commenta il sindaco, Andrea Ferro - è un progetto che ci sta profondamente a cuore. Rappresenta il nostro modo di promuovere cultura in un piccolo comune dell’Alta Langa, valorizzando tanto i talenti del territorio quanto le esperienze artistiche di rilievo. Sedici edizioni sono un traguardo importante, reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni, artisti e cittadini. Ringrazio la Fondazione CRC per il suo sostegno costante, la Compagnia del Teatro Marenco e Lucien Viora per il grande lavoro artistico, i tanti volontari e tutti coloro che partecipano ogni anno con entusiasmo".

IL PROGRAMMA

Mercoledì 2 luglio, ore 21 – Area Pro Loco

“TUTTA COLPA DI UNA CHAT”, spettacolo de "I fuori di Quinta".

Giovedì 24 luglio, ore 21 – Borgata Cavallini

“GERIA TRIO”, musica ed ironia con Pippo Bessone.

Giovedì 14 agosto, ore 20.45 – Chiesa Parrocchiale di San Martino

51° Festival di Musica Alta Langa, con la partecipazione di Lucien Viora e ospiti internazionali, per un concerto di musica classica di grande livello.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: 0174.789040 o www.paroldoaltralanga.com