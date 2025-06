Legge sul riordino pesca, Sacchetto: "Approvato il mio emendamento su immissioni in natura delle specie ittiche"

Nella giornata di giovedì 19 giugno il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato, tra gli altri, un emendamento inserito nella “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2025” che verrà approvata definitivamente nel corso della prossima settimana avente ad oggetto “Provvedimenti in materia di itticultura” depositato dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia con il Consigliere Claudio Sacchetto primo firmatario.

L’emendamento recita che “Fino al 31 marzo 2026, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero della transizione ecologica con cui saranno definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico di cui all'art. 1 comma 837 della Legge 30 dicembre 2021, n.234, al fine di consentire un’adeguata politica di gestione delle specie ittiche stesse, sono autorizzate su tutto il territorio regionale le immissioni in natura di specie ittiche la cui introduzione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020”.

La Legge di riordino è un provvedimento che viene approvato ogni anno e va a modificare numerosi articoli di Legge su qualunque tema che riguardi le competenze della Regione. L’emendamento in oggetto garantisce alle Province che autorizzano le immissioni un cappello normativo regionale in attesa delle decisioni a livello nazionale.

“Con questo articolo di legge – sottolinea il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto – diamo la possibilità alle Province di autorizzare le tipologie di immissioni, che sono sempre state eseguite negli anni passati, superando un momentaneo vuoto normativo in attesa dei pronunciamenti legislativi a livello nazionale, garantendo un settore che genera anche un importante indotto turistico che in questi mesi ha sofferto un vuoto normativo che non ha permesso il corretto svolgimento della stagione delle immissioni ittiche”.