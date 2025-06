Ciclismo femminile: l’uragano rosa Nicole Bracco imperiosa a Città di Castello

Cerbara di Città di Castello (Perugia), quindicesima tappa del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa.

31^ Trofeo Alta Valle del Tevere, prova valida come Campionato Regionale Donne Allieve ed Esordienti della regione Umbria.

Un circuito molto tecnico, ma senza grosse difficoltà altimetriche. Prevalentemente piatto, caratterizzato da passaggi in strettoie e curve cieche per una lunghezza complessiva di 30 chilometri. Una tappa come si suol dire di "transizione" che proietta la stagione in vista dei campionati Italiani del primo weekend di Luglio.

Ancora lei, l'uragano rosa Nicole Bracco che domina incontrastata sulle avversarie. Grazie ad un controllo di gara magistrale del team SC Cesano Maderno che soffoca ogni tentativo di allungo, il più pericoloso quello di un'atleta della Polisportiva Fiumicinese a meno 3 chilometri all'arrivo che raggiunge un vantaggio di un centinaio di metri sul gruppo, si arriva ad un epilogo a ranghi compatti.

La campionessa saviglianese portacolori del team brianzolo anticipa lo sprint allungando sul gruppo negli ultimi 400 m di gara prendendo un leggero vantaggio all'imbocco dell'ultima curva. Una svolta difficoltosa con la presenza di alcune sconnessioni sul manto stradale, le quali causano la caduta di alcune atlete tra le quali rimane coinvolta anche la compagna di team di Nicole, Vittoria Vitillo, fortunatamente senza riportare conseguenze. Un finale praticamente in solitaria quello di Nicole Bracco che taglia il traguardo con due dita al cielo indicando il "bis" della vittoria del 2024 e con 50 metri di vantaggio su una sempre più emergente Livia Rossi del Vangi Ladies Cycling Team. La beniamina cuneese porta così a quattordici il numero delle vittorie stagionali, numeri da capogiro per un 2025 da record.

Una SC Cesano Maderno protagonista nella categoria esordienti con il terzo posto di Martina Pianta, il sesto di Camilla Paravagna e il tredicesimo di Ingrid Corno. Altrettanto imperiosa la SC Cesano Maderno nella prova dedicata alla categoria U16 delle allieve dove Letizia Parini coglie la sua prima vittoria stagionale in fuga solitaria seguita a 3 minuti dalle compagne di team Vivenne Cassata (quarta), Carlotta Ronchi (quinta), Nicole Canu (settima), Emma Colombo (undicesima), Martina De Vecchi (quattordicesima), Giulia Lombardi (sedicesima).

Appuntamento il prossimo fine settimana con le prove generali del campionato italiano, la sedicesima tappa del Trofeo Rosa a Greve in Chianti in provincia di Firenze, dove tutte le atlete sfrutteranno la similitudine del tracciato per testare la propria condizione prima del tricolore di Gorizia.