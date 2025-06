Prove Multiple, Andrea Cerrato e Atletica Fossano sul tetto d'Italia

Brilla la stella di Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) che si conferma in questa stagione il re delle prove multiple in ambito nazionale. Il cuneese infatti, dopo il titolo italiano assoluto indoor, nel fine settimana a Busto Arsizio conquista anche il titolo italiano outdoor a suon di record personale. Cerrato si impone infatti nel decathlon con 7803 punti e continua a crescere un paio di mesi dopo lo score di 7643 ottenuto al Multistars di Brescia, sfiorando l’ingresso nella top ten italiana di sempre (undicesimo alltime). Migliori prestazioni tecniche per lui 7,55 (+2.0) nel lungo e 47.55 sui 400, entrambi risultati sopra i 900 punti, ma nella sua serie da segnalare anche 10.95 (+0.4) sui 100, 15.27 (+1.4) sui 110hs e 4,70 nell’asta, risultati sopra gli 800 punti.

Sale sul podio individuale anche Lorenzo Mellano (Atl. Fossano ’75), quarto assoluto e secondo tra gli u23, con 7544 punti; anche per lui si tratta del nuovo primato personale, con cui migliora i 7161 punti ottenuti a Brescia in occasione del Multistars. Con questo risultato il cuneese ottiene anche il pass per i Campionati Europei u23 di Bergen (7450 il punteggio richiesto). Suoi migliori risultati tecnici 47.08 sui 400, 7,53 (+1.9) nel lungo, 10.80 (+0.4) sui 100, 14.59 (+1.4) sui 110hs, tutti risultati sopra i 900 punti; da segnalare nella sua serie anche 4:18.06 sui 1500 metri.

Grazie a questi risultati, cui si somma l’11mo posto di Simone Demichelis (6348 punti), l’Atl. Fossano ’75 riesce nell’impresa di confermarsi, per il secondo anno consecutivo, campione italiano di società della specialità; 21695 punti totalizzati dal club cuneese, che chiude con margine su Centro Atletica Piombino (19439) e Lagarina Crus Team.

Nel decathlon assoluto va poi segnalato l’ottavo posto di Riccardo Nicola (Zegna) che chiude con 6793 punti.

Sempre in campo maschile, nel decathlon juniores, ottavo posto per Gabriele Novara (Vittorio Alfieri Asti) con 6324 punti, seguito da Pietro Cocorullo (Acquirunners), 10mo con 6212 punti, poi Bryant Emovon (Team Atl. Mercurio Novara), 24mo con 4643 punti, e Cristian Boschetti (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 3091 punti.

Nell’eptathlon, a livello assoluto, miglior piazzamento delle piemontesi è il nono posto di Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75) che chiude con 4781 punti; decima, con un distacco di una quarantina di punti, Annalisa Pastore (Futuratletica Piemonte) con punteggio finale di 4744 che la piazza anche al quinto posto tra le u23. Più indietro Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino), 14ma assoluta e ottava tra le promesse, con 4590 punti.

Nella prova femminile juniores quinto posto per Sofia Dulla (Safaletica Piemonte) con 4599 punti (miglior prestazione per lei 14.95/+1.0) sui 100hs. 11ma Serena Barletta (Atl. Fossano ’75) con 4058 punti.