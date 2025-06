Due giovani talenti di GrandaMusica premiate al concorso internazionale di Savigliano

Un importante riconoscimento è arrivato per due giovani allieve dei corsi di GrandaMusica di Villafalletto. Greta Negrila, per la categoria A, e Aurora Caputo, per la categoria B, entrambe seguite dalla professoressa Silvia Mosca, hanno conquistato il Secondo premio di esecuzione pianistica al Secondo Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Wally e Nerina Peroni”, svoltosi a Savigliano.

Un risultato che testimonia l’impegno, la passione e la qualità dell’insegnamento offerto da GrandaMusica, realtà sempre più viva nel panorama musicale giovanile del territorio.