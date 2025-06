Inaugurato il refettorio per gli alunni di Vignolo: a tagliare il nastro la signora più anziana del paese

Grande festa domenica mattina, a Vignolo, per l'inaugurazione del refettorio, uno spazio moderno e luminoso dove gli alunni della Primaria del paese potranno pranzare.

Il taglio del nastro è stato affidato alla cittadina più anziana del paese, in un simbolico gesto che vuole sottolineare l'importanza del dialogo tra le generazioni.

“Oggi è una giornata di grande orgoglio per tutta la nostra comunità - ha evidenziato il sindaco Danilo Bernardi, presente con il vicesindaco Danilo Tortalla e l'assessora Isabella Bodino. Non sono voluti mancare l'ex vicesindaco Alessandro Ferrero e l'ex assessora Monica Bernardi con Enzo Giraudo, con i quali ha preso il via la progettazione di questo spazio nel cuore del paese.

"Con l’inaugurazione del nuovo refettorio scolastico di Vignolo, compiamo un passo fondamentale per il benessere dei nostri bambini e per la qualità della vita nel nostro paese", ha proseguito il sindaco. Fino a oggi, i nostri alunni erano costretti a spostarsi quotidianamente per pranzare nei locali dell’asilo, affrontando disagi logistici e tempi sacrificati. Da ora in avanti, invece, avranno a disposizione uno spazio moderno, sicuro e accogliente, pensato appositamente per loro, dove potranno condividere il momento del pasto in serenità e comfort.

Il nuovo refettorio è luminoso, costruito con materiali naturali come il legno, dotato di ampie vetrate che si affacciano sul verde, e arricchito da colori vivaci e caldi che stimolano l’allegria e il senso di appartenenza. Non si tratta solo di un edificio funzionale, ma di un vero e proprio luogo di aggregazione, destinato a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità: un luogo in cui i bambini imparano a stare insieme, a condividere e a crescere.

Questo progetto rappresenta l’investimento più importante che possiamo fare: quello nei confronti delle nuove generazioni. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con impegno e visione per rendere possibile questo traguardo, e mi auguro che questo nuovo spazio possa diventare simbolo di coesione, partecipazione e futuro”.

Il progetto è stato realizzato con i fondi del PNR R e il Comune di Vignolo è stato il primo a concludere il progetto utilizzando tali fondi. Non solo: è stato anche il primo della zona ad avere installato la panchina smart.

All'inaugurazione erano presenti l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, il vicepresidente del consiglio Franco Graglia, il consigliere provinciale Vincenzo Pelllegrino, il presidente dell'Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel, il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone, l’assessore di Borgo Armando Boaglio, il designer Roberto Operti per lo studio Kuadra, che ha progettato l'edificio, e Alberto Mandrile, fondatore e amministratore delegato di Tecno World Group, che ha installato la panchina Smart.

Un momento significativo per la comunità, concluso con un buffet preparato e offerto dalla Proloco, alla cui presidente Pina Fimiani va il grazie dell'amministrazione.