La "gelateria per adulti" MAnoRossa di Alba tra le 20 migliori d'Italia

Il gelato artigianale dissidente si prende la scena. MAnoRossa, la bottega del gusto firmata da Marco Marengo, conquista il 20° posto assoluto nella classifica delle 100 migliori gelaterie d’Italia stilata da Dissapore (https://www.dissapore.com/locali/le-100-migliori-gelaterie-artigianali-ditalia-del-2025-secondo-dissapore) e viene selezionata tra i 50 gelatieri al mondo per partecipare al prestigioso Sherbeth Festival di Palermo, in programma dal 7 al 10 novembre 2025 (https://www.dissapore.com/notizie/sherbeth-2025-i-50-gelatieri-selezionati-dallitalia-e-dal-mondo).

Una doppia conferma per Marco Marengo, primo birraio-gelatiere italiano: già birraio di Baladin, fondatore del birrificio CitaBiunda, oggi socio del birrificio De Lab Fermentazioni, distillatore del gin “Povera Patria” e ideatore di un food truck d’altri tempi che unisce gelato, birra e distillati.

Il gusto fuori moda che detta nuove regole

MAnoRossa è molto più di una gelateria: è un progetto anarchico del gusto, che parte dalla fermentazione e arriva alla spatola. Ma "gelateria per adulti" non vuol dire solo alcolica. Ci sono anche i grandi classici, come la Nocciola Valcrosa, la Vaniglia Tahiti o le infusioni di spezie, come camomilla, anice e ginepro. A volte provocatorio, ma sempre autentico. Pochi zuccheri, infusioni reali, ingredienti veri. Un approccio più vicino alla birra artigianale o alla distillazione che al gelato industriale.

«Faccio una gelateria di ricerca, dissetante, con pochi zuccheri e pochi grassi. MAnoRossa è la mia risposta al conformismo gastronomico e sono orgoglioso che questo venga riconosciuto a livello nazionale. I gusti che propongo questo momento? Liquirizia salata al basilico/scorze d'arancia, pepe e coriandolo/Povera Patria gin & Tonic. Penso che il gelato non debba solo essere considerato come "una merenda per bambini"», dichiara Marco Marengo.

Sherbeth Festival 2025: MAnoRossa porta Alba a Palermo

Dal 7 al 10 novembre 2025, MAnoRossa sarà tra i 50 gelatieri selezionati a livello internazionale per rappresentare la nuova gelateria artigianale al Sherbeth Festival di Palermo, punto di riferimento mondiale del settore. In mezzo a colleghi da Argentina, Giappone, Francia, Stati Uniti e Italia, Marco porterà la sua firma inconfondibile: gusto adulto, sapori di spezie e distillati, ricette senza paura.