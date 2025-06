Coldiretti Cuneo pedala con la "Fausto Coppi" per promuovere cibo locale e sana alimentazione

Alla 36ª Granfondo internazionale di ciclismo “La Fausto Coppi”, Coldiretti Campagna Amica sarà protagonista con iniziative dedicate al gusto, alla salute e alla valorizzazione del cibo locale, per unire sport, territorio e genuinità.

Domenica 29 giugno, lungo il percorso della Granfondo e della Mediofondo, Coldiretti allestirà un punto ristoro in cima all’ultima salita, quella di Madonna del Colletto a 1.304 metri di quota, per offrire ai ciclisti un break a base di frutta fresca di stagione, rigorosamente locale, dei produttori Campagna Amica. Al termine della gara, i vincitori riceveranno dalla Coldiretti un gustoso omaggio firmato Campagna Amica.

“Agli atleti offriamo un concentrato di bontà, energia e freschezza, a tutti rivolgiamo l’invito a consumare bontà 100% Made in Cuneo”, sostiene il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, che spiega: “Un grande evento sportivo come La Fausto Coppi è un’occasione unica per promuovere uno stile di vita sano e sensibilizzare i cittadini sul tema di un’alimentazione a base di autentico cibo locale”.

Proprio per salvaguardare questo patrimonio agroalimentare, nel pomeriggio di venerdì 27 giugno e per l’intera giornata di sabato 28, nel villaggio La Fausto Coppi allestito in piazza Galimberti, Coldiretti proporrà la raccolta firme #nofakeinitaly a tutela della salute dei cittadini e del reddito degli agricoltori. Atleti e cittadini potranno partecipare alla petizione per una proposta di legge europea di iniziativa popolare che renda obbligatorio – spiega Coldiretti Cuneo – indicare l’origine delle materie prime di tutti i cibi in commercio nell’UE, contro i tentativi di invasione sulle nostre tavole di prodotti stranieri spacciati per italiani, che spesso non rispettano i nostri stessi standard in materia di sicurezza alimentare, ambientale e di tutela dei diritti dei lavoratori, facendo concorrenza sleale alle nostre aziende.

Evento collaterale e ormai consolidato della Granfondo è la Mangia&Pedala, escursione in bicicletta non competitiva, organizzata da Bicingiro Fiab Cuneo e Coldiretti Cuneo, che si snoda per 47 Km lungo le strade di campagna nei dintorni di Cuneo, con gustose degustazioni nelle aziende agricole di Campagna Amica.

Saranno due le tappe – spiega la Coldiretti – presso l’azienda agricola e agriturismo Antiche Macine a Chiusa di Pesio e presso l’azienda agricola Dutto Domenico a Peveragno, interessanti occasioni di incontro con i produttori per conoscere da vicino le realtà agricole locali e i valori di Campagna Amica.

“Con le iniziative in programma – commenta il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo – confermiamo la sinergia con La Fausto Coppi, un’unione di intenti nel segno della promozione del nostro territorio e delle sue tipicità agroalimentari”.