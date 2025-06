Peste suina, Coldiretti Cuneo: ora trasferire fondi alle imprese

Lo stanziamento di 5 milioni di euro per sostenere gli allevatori colpiti dalla Peste Suina Africana va nella direzione auspicata dalla Coldiretti, ma ora è necessario trasferire i fondi quanto prima agli imprenditori agricoli. È quanto rimarca Coldiretti Cuneo a commento della misura approvata dal Consiglio dei Ministri.

“Una notizia positiva, ma ribadiamo che non bastano le misure economiche: va eradicata la problematica ed incrementato il numero degli abbattimenti dei cinghiali, come abbiamo sollecitato attraverso una specifica lettera in Regione nei giorni scorsi”, sottolinea il presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada.

Stanziati anche 47 milioni per il 2024 destinati al potenziamento del Fondo per l’Innovazione in Agricoltura. Le imprese – spiega la Coldiretti – non possono essere lasciate sole né di fronte all’emergenza sanitaria legata alla PSA, né nel processo di transizione digitale ed ecologica, che richiede investimenti ma garantisce sostenibilità e competitività.

“Questi interventi – conclude il direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo – rappresentano un passo concreto verso la tutela del reddito dei nostri imprenditori, sempre più esposti agli effetti delle crisi climatiche e sanitarie, ma determinati a garantire la sicurezza alimentare”.