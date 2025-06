Bocce, tre giocatori dell'Auxilium Saluzzo convocati nell’Italia under 18 volo

Nella specialità volo, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, era impegnata a San Giorgio Canavese, per la fase interregionale del campionato under 12 di società, che si è tenuta alla Bocciofila Sangiorgese.

Giornata amara per il team saluzzese, imbattuto nella fase di qualificazione regionale, che nel primo incontro perdeva dopo la prova di spareggio contro Beinettese; nel secondo turno successo per 10 a 6 contro Enviese. Al termine della giornata, era la Beinettese ad ottenere la qualificazione alla final four under 12, davanti all’Auxilium Saluzzo ed Enviese.

Un regolamento per questa categoria, che ha suscitato qualche polemica nell’entourage saluzzese, perché dopo una sconfitta nel corso del campionato, non accede alla fase finale, per la conquista dello scudetto.

Alla seconda selezione nella prova individuale di categoria A, eliminati al primo turno Loris Castellino e Corrado Salusso.

Per il Torneo Internazionale de l’Isere, under 18, in programma, in Francia, ad Eybens, il prossimo fine settimana del 28 e 29 giugno, tre giocatori dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, sono stati convocati dal ct Carlo Pastre ed il vice Angelo Cappato; Nicolò Buniva, Matteo Macario e Francesco Costa.

Nel torneo serale, che si è concluso lunedi 23 giugno presso il club saluzzese, successo della coppia della Centallese, con Martino Vighetto e Vittorio Olivero.

Per la specialità petanque, in occasione dei campionati italiani a terne, nella categoria C, la terna con Donatello Dedominici, Aldo Dedominici e Giulio Decostanzi, veniva eliminata nei quarti di finale.