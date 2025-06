A Caramagna Piemonte nasce la fattoria sociale di Paideia

La Fattoria Sociale Paideia raddoppia e arriva anche nel Cuneese!

Dopo il successo della prima sede a Baldissero Torinese, attiva dal 2019, Fondazione Paideia, ente che da oltre 30 anni si occupa di bambini con disabilità e delle loro famiglie, apre una nuova casa nel verde: la Fattoria Sociale Paideia arriva a Caramagna Piemonte (CN).

Una grande cascina rigenerata diventa un nuovo spazio dedicato all’inclusione, all’apprendimento e al benessere. Un luogo inclusivo, accessibile, vivo. Uno spazio aperto a tutti - famiglie, scuole e gruppi - dove ogni bambino può imparare attraverso il contatto diretto con la natura, la cura delle piante, la relazione con gli animali. Un progetto dove si coltiva molto più che la terra: in Fattoria Sociale Paideia si coltivano semi di futuro, legami e possibilità per tutti.

L’INAUGURAZIONE E GLI EVENTI: UN LUOGO CHE UNISCE

Domenica 29 giugno, l’inaugurazione sarà una vera festa: laboratori, degustazioni, visite guidate e momenti speciali insieme ai protagonisti del progetto, famiglie, operatori e volontari.

Due momenti speciali della giornata adatti a tutte le età saranno lo spettacolo di “Conciorto”, duo composto da Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (fondatore della Banda Osiris) che proporrà uno spettacolo musicale in cui diversi generi di verdure diventeranno strumenti elettronici, e l’esibizione di “The hot pots”, quartetto che mescolerà swing, blues e jazz, dando vita a una musica da ascoltare e ballare tutti insieme.

Durante l’anno, la Fattoria continuerà ad accogliere i visitatori con eventi stagionali, workshop e appuntamenti per rafforzare il legame con il territorio e creare nuove occasioni di incontro.

Oltre 6.000 mq di natura e ambienti pensati per accogliere famiglie e gruppi in un contesto accessibile e inclusivo. La grande casa offre 5 alloggi dotati di cucina e di un grande terrazzo, una piscina con zona solarium, un’ampia area gioco, un’aia, un giardino, un percorso sensoriale, un’area pic-nic e una zona dedicata ai camper. E ancora: una sala polivalente per le attività al chiuso con un grande terrazzo sovrastante e una cucina professionale, prenotabili anche per eventi privati.

Ogni spazio è progettato per garantire comfort, accoglienza e inclusività. Perché ogni persona qui deve sentirsi a casa.

CAMPI, ORTI E ANIMALI: LA NATURA COME APPRENDIMENTO E AUTONOMIA

La cascina è abitata da api, galline, asini e alpaca, animali con cui i visitatori possono interagire in modo rispettoso con attività dedicate. Nei quattro lotti coltivati crescono zafferano, pomodori datterini, patate, zucche, zucchine, fragole e mirtilli che vengono poi trasformati nel laboratorio presente in loco per diventare miele, confetture, succhi di frutta, sughi e zuppe, tutti prodotti freschissimi e a Km 0, acquistabili nello Shop della fattoria.

I percorsi di agricoltura sociale di Fattoria Sociale Paideia coinvolgono ragazzi e giovani con disabilità, offrendo esperienze di formazione e accompagnamento socio-lavorativo. Un’opportunità concreta di crescita e autonomia.

Fattoria Sociale Paideia realizza inoltre diversi tipi di attività terapeutico-educative rivolte a bambini e a persone con disabilità, valorizzando e coinvolgendo le risorse territoriali, la comunità locale e le famiglie, in un’ottica di welfare comunitario.

Fattoria Sociale Paideia è un laboratorio didattico a cielo aperto, rivolto a tutti e senza barriere. Qui si organizzano esperienze e attività per tutte le età, per famiglie, scuole e gruppi. Ogni visita è pensata per offrire un’occasione di apprendimento immersivo e divertente. Sono in programma percorsi sul ciclo della natura, attività di avvicinamento agli animali, laboratori sui mestieri della terra e workshop manuali, che accompagnano i visitatori e gli ospiti alla scoperta della natura e della vita in fattoria.

“Questa sede è il simbolo di un sogno condiviso che diventa realtà: nasce dal desiderio di Ada Olivotto di trasformare la cascina di sua proprietà, con una donazione, in uno spazio dedicato a tutti i bambini, e dalla nostra volontà di dare vita a un luogo dove le differenze si trasformano in ricchezza e ogni persona trova il proprio spazio e il proprio valore” afferma Fabrizio Serra, Segretario Generale di Fondazione Paideia. Negli anni abbiamo raccolto la forte necessità delle famiglie di immaginare un futuro per i propri figli. A partire da questa analisi la Fattoria Sociale Paideia evolve, cresce e si apre a un nuovo progetto con l’obiettivo di generare risposte concrete e contesti efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie. Immaginiamo che in questo luogo bambini e persone con disabilità possano fare nuove esperienze di valore, insieme."

La Fattoria Sociale Paideia è diventata realtà grazie al prezioso contributo di tanti sostenitori che hanno creduto in questo progetto. Un ringraziamento particolare a Fondazione Cattolica, Fondazione CRC, Fondazione Federico Gaffino, Beneficentia Stiftung, Fondazione CR Saluzzo, Rotary Club Torino Nord-Ovest, Fondo Filantropico Elisabetta e Matteo Canestrini, Fondo Filantropico F. B. e alla lista nozze di Andrea Rayneri e Giulia Rinaudo.

L’evento di inaugurazione sarà realizzato grazie al prezioso supporto di alcune realtà aziendali, in particolare si ringraziano: Salumificio di FRANCIACORTA e Pietro Bresciani, Birra Baladin e Teo Musso, INALPI e Famiglia Invernizzi, Caseificio Vincenzo Quaglia e Famiglia Quaglia, ILSA, Acqua Eva, Galup, Alberto Marchetti e Fontana.

La festa di inaugurazione domenica 29 giugno dalle 15 alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Ingresso libero e gratuito previa prenotazione al link: https://fondazionepaideia.it/2025/05/12/inaugura-le-nuova-fattoria-sociale-paideia/