A Mondovì i Modena City Ramblers per il gran finale dell'edizione 2025 del Festival Funamboli

Prosegue l’edizione 2025 del Festival Funamboli, che ha superato la boa della metà del calendario e si accinge a tagliare il traguardo.

Il tema scelto dall’associazione culturale Gli Spigolatori, “Libertà&Liberazione”, è un omaggio non solo agli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e del nazifascismo, ma a tutte le forme di libertà che, troppo spesso, si danno per scontate.

Dopo la libertà nel giornalismo e la libertà nel cinema, la libertà dalle mafie e la libertà di parola che lo scorso sabato ha registrato il "tutto esaurito" con l'incontro di Giuseppe Cruciani, i protagonisti saranno i Modena City Ramblers.

Questa sera, martedì 24 giugno alle ore 21, il Festival si concluderà presso il Teatro Baretti di Mondovì (corso Statuto 15F) con il gruppo folk-rock. I musicisti emiliani presenteranno il loro libro, “Nati per la libertà. Racconti resistenti”, un’immersione in una tematica a loro molto cara nella vita così come nella musica.

Parole libere sono pronte a diffondersi nell’aria di Mondovì.

Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Mondovì e in collaborazione con Libreria Confabula, Associazione Italiana Cultura Classica – sezione di Cuneo, ANPI Mondovì, associazione culturale Illustrada, Parrocchie Duomo e Carassone, Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì e Casa do Menor Italia.

Iscrizioni su Eventbrite oppure alla mail assoc.spigolatori@gmail.com