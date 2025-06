Alba, oltre 8.000 cittadini all’ecosportello per il nuovo sacco conforme

L’ecosportello di via Vivaro 2.

È entrato in vigore lunedì 23 giugno ad Alba il nuovo regolamento sulla raccolta dei rifiuti indifferenziati. La principale novità riguarda l’obbligo di utilizzo del sacco conforme bianco con striscia rossa, già in distribuzione gratuita presso l’ecosportello di via Vivaro 2.

L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai cittadini, agli amministratori di condominio e ai titolari delle utenze non domestiche, che fin dai primi giorni stanno dimostrando attenzione e collaborazione.

Proprio in questi giorni, gli operatori hanno registrato un aumento della raccolta di carta e plastica, segnale positivo che accompagna l’avvio delle nuove regole. Allo stesso tempo, è cresciuto anche l’accesso all’ecosportello: oltre 8.000 utenze si sono già presentate per ritirare il proprio kit di sacchi.

La raccolta dell’indifferenziato prosegue con cadenze differenziate: il venerdì nel centro abitato (Zona A) e il sabato nelle aree esterne e frazionali (zone A1, A2 e corso Barolo).

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il calendario aggiornato sul sito www.verdegufo.it o su www.comune.alba.cn.it