Argentina Paese ospite della Fausto Coppi: l’Ambasciatore ricevuto in Municipio

Un incontro istituzionale con l’ambasciatore argentino in Italia Marcelo Martín Giusto si svolgerà nel pomeriggio del 28 giugno 2025 nel Salone d’onore del Comune di Cuneo. L'Argentina è infatti il Paese ospite della Granfondo La Fausto Coppi 2025, in programma a Cuneo il 29 giugno prossimo, e in questa cornice l’Amministrazione darà il benvenuto in città al diplomatico.

La storia del territorio cuneese è infatti legata al Paese sudamericano in ragione del movimento migratorio che, tra fine ‘800 e inizio ‘900, ha portato tanti e tante cuneesi e piemontesi in Argentina. In tempi successivi questo legame ha dato forma a una molteplicità di gemellaggi tra i comuni di partenza della provincia e quelli di destinazione in Argentina: come Cuneo, gemellata con Santa Fe de la Vera Cruz, ci sono nella provincia cuneese altre 26 città legate con altrettante città del Paese sudamericano.

Anche i sindaci di questi Comuni sono stati invitati ad essere presenti al momento istituzionale, aperto al pubblico, che avrà inizio alle ore 15. Oltre agli interventi della Sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, dell’Ambasciatore Marcelo Martín Giusto e di Davide Lauro, presidente ASD Fausto Coppi on the road, un momento sarà dedicato al racconto della “Granfondo Italianissima” in Argentina. Al termine, i partecipanti saranno invitati a unirsi alla cerimonia di benvenuto alle Nazioni con la sfilata in via Roma, con partenza alle 17 da Largo Audiffredi.

Nella mattinata di sabato 28 giugno, l’Ambasciatore argentino sarà in Camera di Commercio per un incontro sulle connessioni economiche e l’interscambio commerciale tra la provincia di Cuneo e l’Argentina, con un approfondimento sui dati import/export, e la presentazione della valutazione dell’impatto economico, sostenibile e sociale della Granfondo La Fausto Coppi.

“Siamo contenti di avere un momento dedicato a ricordare una pagina particolare della storia del nostro territorio insieme all’ambasciatore Marcelo Martín Giusto -, sottolinea la Sindaca Patrizia Manassero -. “Tante persone sono andate a cercare una vita migliore in Argentina ed hanno saputo portare un contribuito molto significativo allo sviluppo di tante città in quel Paese che li ha accolti. Ricordarcene è prezioso anche perché le vicende migratorie restano una costante della storia. Ringraziamo l’Asd Fausto Coppi che ci dà questa opportunità di memoria”.

"È un onore accogliere l’Ambasciatore argentino a Cuneo e confido che questo incontro possa essere un’occasione preziosa per consolidare le relazioni economiche e culturali tra i nostri territori -, dichiara il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto -. Il legame storico con l’Argentina ha radici profonde, consolidate nel secolo scorso”

“La Fausto Coppi Generali è un evento di sport ma anche e soprattutto di promozione di questo straordinario territorio, del piacere di condividere tante emozioni fra la fatica delle salite, i percorsi in quota come quelli in pianura -, dichiara il Presidente Asd Fausto Coppi Davide Lauro -. “L’evento è sempre più internazionale – nel 2025 sono rappresentate 40 Nazioni – e nella 36^ edizione il Paese ospite è l’Argentina, scelto per la grande storia che unisce l’Italia con queste terre e per la collaborazione nata con gli amici di Toay dove si è svolta la Granfondo Italianissima una manifestazione che ci ha visti ospiti. In questo weekend a Cuneo sarà presente l’Ambasciatore argentino in Italia: sarà l’occasione per confermare collegamenti, amicizie, partnership importanti che potranno svilupparsi in vari ambiti a partire da quelli sportivo, culturale, turistico ed economico. Siamo fieri di poter mettere a disposizione di tutto il Nord Ovest il palcoscenico internazionale della Granfondo come occasione per far conoscere Cuneo nel mondo e portare in qualche modo i cinque continenti in queste spettacolari terre. Benvenuta Argentina!”.