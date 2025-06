Campionati italiani di corsa in montagna, a Brescia buona prova per il “Gruppo Sportivo ANA Mondovì”

Domenica 22 giugno a San Colombano (Brescia) hanno avuto luogo i campionati italiani di corsa in montagna organizzati dall’Ass. Naz. Alpini a livello nazionale sulla distanza di 12 km con un dislivello di 600 metri.



Un’eccellente prova del “Gruppo Sportivo ANA Mondovì” che ha ottenuto con il quarto posto finale nella classifica generale delle 50 Sezioni ANA presenti, nonché una prova collettiva dei singoli atleti nelle varie categorie considerata ottima e soddisfacente.



“Siamo più che soddisfatti della nostra presenza sia a livello singolo, che come squadra in questa competizione - dichiarano Renzo Ferrero e Danilo Dellapiana, quali referenti dello sport della Sezione Alpini Monregalese -. Si ringraziano sentitamente gli atleti presenti per l’impegno e la qualità della loro prestazione, nonché il Direttivo e il Presidente ANA Mondovì per la vicinanza e il costante supporto offerto Il prossimo appuntamento sarà per il campionato italiano ANA in programma a Luglio nella zona di Verona per la specialità MTB".