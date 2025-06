Corrado Leone and Friends: lo spettacolo “Lucio vs Lucio” animerà la prima serata dei Doi Pass

A Mondovì non è estate senza i “Doi Pass”. La manifestazione che segna appieno l’ingresso nella bella stagione quest’anno compie il ragguardevole traguardo dei trent’anni e si prepara ad accogliere nuovamente centinaia di avventori e visitatori attratti dai locali, dai negozi e dagli spettacoli. E infatti, non sarebbe “Doi Pass” senza la musica.

Per rendere completa l’atmosfera di festa che si respira in città nei mercoledì sera d’estate, le strade e le piazze si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto dove è possibile imbattersi in saggi, dimostrazioni sportive e, ovviamente, esibizioni musicali.

In questo contesto speciale, capace di riunire intorno a sé monregalesi e non solo, si esibirà proprio nella sera d’inaugurazione la band Corrado Leone and Friends. I musicisti villanovesi apriranno la serata di mercoledì 2 luglio in piazza Roma con lo spettacolo “Lucio vs Lucio. Due voci, due storie, un’unica emozione”.

In un contesto molto diverso rispetto ai teatri, ma parimenti prestigioso e suggestivo, torneranno a risuonare le celebri note e parole dei due cantautori che hanno segnato la vita e i ricordi di generazioni italiani. La piazza monregalese si animerà con brani quali L’anno che verrà, Piazza Grande o La Canzone del Sole, tutte pietre miliari della storia della musica e del cantautorato del nostro Paese, creando così un ulteriore momento di incontro, festa e condivisione all’interno di un evento di primaria rilevanza per la città.

“Siamo davvero felici che gli organizzatori dei Doi Pass si siano rivolti a noi - dichiara il frontman del gruppo, Corrado Leone -. Animare uno spazio e un momento all’interno di una manifestazione come questa è un’occasione speciale per tutti noi, ci inorgoglisce e ci permette anche di arrivare a un pubblico che magari, in altri momenti dell’anno, non verrebbe ad ascoltarci. I Doi Pass poi rappresentano la tradizione monregalese, accompagnano Mondovì e i dintorni da ben tre decenni e non potremmo che essere fieri di diventarne parte attiva".

Appuntamento quindi per mercoledì 2 luglio in piazza Roma, a Mondovì, alle ore 21.15 per cantare, ballare, divertirsi ed emozionarsi insieme, accompagnati e trasportati dalla magia della musica nella cornice dei Doi Pass.