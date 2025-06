Esercitazione congiunta a Pamparato per le squadre dell’Area base 12 dell’Antincendi Boschivi

Sabato 21 giugno a Pamparato si è svolta un’esercitazione congiunta delle squadre dell’Area base 12 dell’Antincendi Boschivi.

I volontari dei distaccamenti di Garessio, Pamparato ed Ormea hanno ripassato le procedure per il montaggio ed il riempimento di una vasca e per gli interventi di spegnimento sugli incendi in sicurezza.

Fondamentale per una buona riuscita delle attività, in caso di emergenza, è infatti la velocità e la sincronia tra gli operatori ed essendo iniziata la stagione più a rischio per le nostre vallate si è ritenuto opportuno organizzare questa giornata di refresh.

La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale, momento anch’esso importante per rinforzare i legami all’interno del corpo. Nel mese scorso la squadra ha già curato la pulizia di alcuni sentieri comunali anche in un’ottica di prevenzione, sperando anche che tutti i cittadini possano mettere in atto comportamenti adatti a disincentivare l’accensione d’incendi boschivi.

A breve il distaccamento di Pamparato diventerà una squadra autonoma, infatti alcuni volontari hanno portato a termine con successo i corsi organizzati dalla regione Piemonte per diventare operatori effettivi.