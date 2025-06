Il Santuario di Santa Lucia ospita il concerto del "Duo Kairós" nella chiesa in grotta

Saranno la voce e le note del "Duo Kairós", composto da i giovani Sofia Repetto (soprano) e Tommaso Gabellini (pianoforte) ad accompagnare la seconda domenica di visite guidate al Santuario di Santa Lucia nel Comune di Villanova Mondovì.

Dopo il successo riscontrato nel mese di giugno, con un buon afflusso di visitatori e visite prenotate per gruppi e ritiri spirituali, domenica 6 luglio il duo si esibirà alle 17 all’interno della chiesa nella grotta con l'esecuzione di musiche di: Gaetano Braga, Franz Schubert, Clara Wieck Schumann e Salvatore Marchesi.



L’iniziativa arricchisce il programma estivo di iniziativa curato dall’associazione AmiSaL - Amici di Santa Lucia che da anni cura il complesso e le aperture.

Il 6 luglio a partire dalle 14.45 si svolgeranno, come di consueto, le visite con le guide volontarie. I visitatori potranno anche ammirare la mostra dei cimeli storici messi a disposizione dalla famiglia Longo, presso il salone recentemente ristrutturato e la mostra dedicata al rapporto tra Dante e la figura di Santa Lucia. Alle 17 il concerto lirico in grotta.

Le prossime visite guidate sono in programma domenica 3 agosto e domenica14 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati). Nelle altre domeniche estive sarà possibile accedere alla chiesa del santuario in orario pomeridiano.

"Questa nuova fase ci lascia ben sperare in un rinnovato entusiasmo e in un interesse sempre più vivo – afferma il direttivo dell’AmiSaL – proseguendo il percorso avviato negli anni passati, durante i quali abbiamo accolto visitatori da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, inclusi pellegrinaggi e gruppi organizzati. Anche per quest’anno abbiamo già ricevuto diverse prenotazioni e restiamo disponibili ad accogliere turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate. Grazie a tutti i volontari che si sono prestati per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché ai pellegrini, ai visitatori e a tutti coloro che hanno ammirato e ammireranno anche quest’anno il prezioso gioiello della Valle Ellero".

Attivata, dal mese scorso, la webcam del Santuario, con affaccio sulla Valle Ellero, visibile sul sito del Santuario ( https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2 ).