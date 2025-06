Mondovì, un milione di euro per la realizzazione dello scaricatore in zona Polveriera

Un momento delle fasi di scavo per la costruzione della palestra

Servirà un milione di euro per realizzare lo scaricatore della zona Polveriera a Mondovì Piazza. L'intervento, già annunciato nel corso di un incontro con i cittadini lo scoso aprile alla casa delle associazioni, prevede la realizzazione di un sistema di condotte e opere di raccordo per gestire efficacemente le acque reflue e meteoriche della zona.

"L'opera - si legge nella delibera approvata dalla Giunta - servirà a completamento dell'infrastrutturazione dell'area cosiddetta del 'Prato della Fiera, Mondovì Piazza"', oggi sede del nuovo Istituto Tecnico I.T.C.G. Baruffi, e per la salvaguardia di un comparto particolarmente vulnerabile dal punto di vista del dissesto idrogeologico. È intenzione dell'Amministrazione comunale procedere nella realizzazione di uno scaricatore di acque reflue in collegamento con il sistema di raccolta e regimentazione previsto per la realizzazione dell'edificio scolastico da parte dell'Ente Provincia di Cuneo".

Le condotte, con diametri variabili di 120 cm, 140 cm e 160 cm, convoglieranno le acque fino al Rio Buri, questo corso d’acqua, a sua volta, recapiterà il flusso direttamente nel torrente Ellero