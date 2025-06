Vigor Cycling, vittorie e applausi a Rocca Canavese e Limone: ma resta un po’ di rammarico

Ancora vittorie, ma non senza qualche motivo di rammarico per la Vigor Cycling. Nella Giornata Azzurra di Rocca Canavese, Jacopo Altare ha conquistato infatti la sua seconda affermazione degli esordienti del primo anno.

E sul traguardo è stata gran festa, anche per il trofeo riservato alla società del primo classificato, con i direttori sportivi Michele Ancona e Gianfranco Lantermino e i compagni di squadra Fabio Marino e Dennis Solavaggione.

Quest'ultimo, esordiente del secondo anno, aveva coraggiosamente imboccato per primo tentando il tutto per tutto, la salitella di poche centinaia di metri che portava sul traguardo, ma ha dovuto arrendersi al ritorno degli avversari. Epilogo sfortunato invece, negli allievi per Luca Gugnino.

Grazie anche al supporto del solito generosissimo Jacopo Galfrè, ha partecipato alla gara anche Tomas Lantermino, il forte atleta di Boves si era presentato nella situazione migliore per giocarsi il successo.

Annullata infatti la fuga a sei che aveva collezionato fino a 1'22" di vantaggio, Gugnino aveva preso il largo in compagnia dell'eporediese Samuele Brustia del Madonna di Campagna nei tre chilometri dell'ascesa conclusiva. Ma proprio al momento dello sprint risolutore, era vittima di rottura della catena e doveva così accontentarsi del secondo posto.

Infine, vittorie e piazzamenti in serie per la categoria Giovanissimi impegnata a Limone Piemonte. Nelle varie fasce d'età, Ambra Balbis e Annalisa Giordano hanno incassato il primo posto, mentre al secondo si sono classificati Aurora Balbis e Filippo Rinaudo, al quarto Fabio Giordano e al quinto Simone Giolitti. Tra le promozionali trionfale affermazione di Giovanni Danna, davanti a tutti sotto lo striscione d'arrivo con mezzo giro di vantaggio.