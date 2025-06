Scontro fra auto e scooter sulla Provinciale tra Cavallermaggiore e Monasterolo di Savigliano

Un sinistro senza gravi conseguenze per le persone coinvolte quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, pochi minuti dopo le 17, lungo la Strada Provinciale 129 a Cavallermaggiore, in direzione Monasterolo. Qui, per ragioni in corso di accertamento, uno scooter Yamaha T Max è andato a scontrarsi violentemente con un’automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Saluzzo, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentali.