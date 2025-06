Un'auto gli tagliò la strada: motociclista a processo per guida sotto effetto di stupefacenti dopo l'incidente

Era un tardo pomeriggio del 19 giugno 2023 quando a L.G., motociclista 48enne, venne tagliata la strada da una Saab proveniente dalla direzione opposta, sulla Provinciale 156 .

La vittima, quel giorno, proveniente da Costigliole, stava viaggiando in moto in direzione Savigliano . Dopo lo scontro, che avvenne all'altezza della della frazione di San Salvatore, L.G fu trasportato in codice rosso al Santa Croce di Cuneo, e qui rimase ricoverato parecchi giorni.

A seguito del suo ricovero, però, la Procura di Cuneo aprì un fascicolo nei suoi confronti che, stando dagli esami tossicologici, sarebbe stato sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il conducente della Saab, dal canto suo, aveva provveduto a risarcire integralmente il motociclista che, a sua volta, remise la querela.

Durante l’ultima udienza è stato ascoltato l’appuntato scelto che, quel giorno, era intervenuto sul luogo del sinistro quando già erano presenti i sanitari del 118: “Non abbiamo potuto parlargli perché era già stato preso in cura dai medici ed immediatamente trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Cuneo - ha spiegato- So che gli esami tossicologici sono stati eseguiti su entrambi i conducenti, come esame di routine, e poi confermati nel loro esito dal centro di Orbassano”.

Ed è proprio sull’esito di quegli esami che il primo dicembre prossimo, verrà ascoltato il consulente che effettuò la perizia.