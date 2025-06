Il Gruppo Ferrero di Alba premia 1.100 dipendenti con 25, 30, 35 e 40 anni di anzianità

Venerdì 27 giugno il Gruppo Ferrero di Alba celebra una delle tradizioni più storiche e radicate della vita professionale dei propri dipendenti. Un’occasione per ricordare un sistema di valori profondi in cui la famiglia industriale albese crede e in cui tutto il gruppo nato dal genio imprenditoriale di Michele Ferrero e oggi guidato dal figlio Giovanni si riconosce. Un modo per festeggiare la fedeltà dei dipendenti Ferrero che da 25, 30, 35 e 40 anni fanno parte di una grande famiglia allargata.

Quella del 2025 è la 53ª edizione della Premiazione Anziani che vede celebrare nel mondo un totale di 1.143 persone che in tutto il mondo hanno raggiunto un traguardo importante: 330 dipendenti con 25 anni di servizio; 405 dipendenti con 30 anni di servizio; 281 dipendenti con 35 anni di servizio; 127 dipendenti con 40 anni di servizio.

Nell’auditorium della Fondazione Ferrero di strada di Mezzo vengono premiati i dipendenti delle società italiane del gruppo.

Al termine della premiazione, saranno conferite le borse di studio che la Fondazione assegna ai figli dei dipendenti e degli Anziani pensionati.