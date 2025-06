Maison 5 Esthétique e il sogno realizzato di Karima [VIDEO]

Inaugurato a Cuneo in via Dante Livio Bianco 8 il centro estetico Maison 5 Esthetique. Il sogno di Karima Mezali, la titolare, diventato realtà. Un sogno che l'ha vista dedicarsi con attenzione e cura a tutta la progettazione, lunga due anni, e alla ricerca di ogni dettaglio per esprimere il suo spirito e la massima professionalità.

GUARDA QUI IL VIDEO:







Un centro innovativo che si avvale di macchinari di ultima generazione, con tecnologie che consentono risultati in poco tempo e senza effetti collaterali.





Insieme al suo staff di professionisti e a tre nuovi sistemi, l'epilazione laser e i trattamenti estetici viso e corpo, il centro diventa un riferimento d'eccellenza.

A completare l'offerta vengono garantiti anche i classici e i tradizionali servizi come manicure, pedicure, epilazione con cera e massaggi.







Il centro è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 19.30 ed è possibile prenotarsi per trattamenti personalizzati (al 327.0670707 o al 388.6479117) o visita il sito https://www.maison5esthetique.it/ per conoscere l'offerta nei dettagli.