La voce di Malika Ayane chiude la mostra di Valerio Berruti alla Fondazione Ferrero di Alba

Sarà Malika Ayane la speciale ospite di "Parole e musica", incontro che venerdì 4 luglio chiuderà la mostra di Valerio Berruti alla Fondazione Ferrero di Alba. Un'ultima occasione per ammirare le opere esposte e per ascoltare alcuni brani, espressamente rivisitati per l'evento, da una delle voci più eleganti del panorama musicale italiano.

Sul palco, insieme a Malika Ayane, si esibiranno i musicisti Jacopo Bertacco (chitarra) e Andrea Andreoli (trombone).

L’incontro avrà inizio alle ore 18 con un dialogo tra Ayane e Berruti. Al termine è previsto un brindisi nel giardino della Fondazione Ferrero, dove è collocata l'opera Insight, 2023.

Prenotazioni dal 26 giugno, ore 00:00 su www.fondazioneferrero.it.

Nei giorni 25, 26 e 27 giugno la mostra sarà chiusa al pubblico per consentire lo svolgimento della 53ª Cerimonia di Premiazione degli Anziani Ferrero. Riaprirà regolarmente sabato 28 giugno alle ore 10.