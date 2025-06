Musica per tutti i gusti e le età nel terzo appuntamento di Freequenche Saluzzo

Dopo il grande successo delle prime due serate, torna Freequence Saluzzo con il suo terzo appuntamento venerdì 27 giugno.

Un evento che si conferma sempre più punto di riferimento dell’estate saluzzese, capace di attrarre centinaia di persone tra famiglie, giovani e visitatori da tutto il territorio.

Musica per tutti i gusti e in tutta la città: ben 19 postazioni musicali animeranno il centro cittadino con una selezione eclettica di generi: dal rock al jazz, dal pop alla musica elettronica, passando per dj set che ripercorreranno i grandi successi dagli anni ’70 ad oggi.

Ogni angolo di Saluzzo sarà invaso da note, ritmo e voglia di stare insieme.

Ma Freequence non è solo musica: tra i protagonisti della serata anche Dimensione Arcana, che porterà in città i suoi giochi giganti e da tavolo per un’esperienza ludica coinvolgente e adatta a tutte le età.

Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli, con una vasta area dedicata all’animazione: trucca bimbi, bolle giganti, manipolazione di palloncini, laboratori creativi, tappeti elastici, gonfiabili e tante altre attività che renderanno la serata indimenticabile anche per i bambini e le loro famiglie.

Alle 18,30 spazio anche alla cultura con il secondo appuntamento di Freequence Fantasia, a cura di Mondadori Bookstore: nella suggestiva cornice del centro cittadino verrà presentato il libro “L’Inadatta” di Chiara Mezzalama, in un momento di incontro e riflessione sul tema dell’identità e del sentirsi fuori posto.

«Siamo davvero molto soddisfatti dell’andamento delle prime due serate di Freequence Saluzzo - afferma Massimo Rea, presidente del Ccn.

La risposta dei cittadini è stata straordinaria: tanti giovani, tante famiglie e tantissimi visitatori hanno scelto Saluzzo, premiando un format che unisce musica, socialità e valorizzazione del territorio.

È un risultato importante non solo in termini di partecipazione, ma anche per l’intero comparto del commercio saluzzese, che in queste serate ha potuto beneficiare di un’atmosfera viva, dinamica e attrattiva.

Ringraziamo di cuore – continua Rea - i locali aderenti, che hanno saputo offrire proposte di qualità con grande entusiasmo, contribuendo a rendere ogni appuntamento unico. Un ringraziamento speciale va anche alla Fondazione Bertoni per il fondamentale supporto tecnico e organizzativo.

Guardiamo ora con grande fiducia al terzo appuntamento di venerdì 27 Giugno, certi che sarà un’altra bellissima occasione per vivere Saluzzo in modo partecipato e condiviso».

Giampiero Bravo assessore con delega allo sviluppo e alle attività economiche: "Terza serata di Freequence, dopo le prime due che hanno dato grandi soddisfazioni. Per questo dobbiamo davvero ringraziare tantissimo il Ccn nella figura del suo presidente Massimo Rea, che insieme al direttivo e ai collaboratori, ha curato l'organizzazione con il prezioso ed impeccabile supporto della Fondazione Bertoni.

Un grande ringraziamento ai locali aderenti che fin qui hanno consentito un'ottima riuscita della manifestazione. Venerdì spazio alla musica, per giovani e per famiglie, presentazione libri in Piazza Denina, animazione per bambini, giochi da tavola. Insomma c'è la possibilità di divertirsi per tutte le età. Questo è solo l'inizio di un ampio programma che vedrà protagonista Saluzzo in una serie di appuntamenti per tutta l'estate".