Sanità, troppe attese per visite ed esami: a Bra il PD attiva uno sportello per far valere i propri diritti

Dal circolo locale del Partito Democratico di Bra riceviamo e pubblichiamo:

Anche a Bra il PD si attiva per il “Percorso di tutela” contro i ritardi nelle prenotazioni sanitarie. Non tutti i cittadini sono a conoscenza dell’esistenza di una legge nazionale, applicabile anche in Piemonte, che tutela coloro che subiscono pesanti – e spesso insostenibili – ritardi nelle prenotazioni di visite ed esami sanitari.

Nella nostra ASL il cosiddetto “percorso di tutela”, pensato per garantire questo diritto fondamentale soprattutto in caso di prestazioni urgenti, non è ancora sufficientemente conosciuto né utilizzato.

Per questo motivo, il Partito Democratico di Bra ha deciso di attivare – come già avvenuto ad Alba – un servizio di informazione e supporto (ovviamente del tutto gratuito) per aiutare i cittadini a presentare correttamente la domanda nei tempi previsti.

La sede del circolo, in via Rambaudi 3, sarà dunque aperta per questo servizio nei prossimi cinque venerdì, dal 27 giugno al 24 luglio, dalle ore 10 alle 12.

Invitiamo chiunque ritenga di vedersi negato un proprio diritto alla salute a rivolgersi presso la nostra sede nelle date indicate, portando con sé la documentazione utile a descrivere la propria situazione.