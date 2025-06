Bonus nido esclude i baby parking, l'assessore Chiorino: "La Regione è con le famiglie, siamo fiduciosi"

Il tema del Bonus Nido, da marzo "tolto" ai genitori i cui figli non frequentano i nidi comunali o quelli autorizzati ma strutture alternative, spesso le uniche esistenti in molti territori, vede Elena Chiorino, vicepresidente della Regione e assessore all'Istruzione e al Merito, impegnata nella risoluzione della vicenda, che riguarda centinaia di famiglie piemontesi.

“Voglio ribadire l’impegno concreto della Regione Piemonte a fianco delle famiglie. Con INPS ci siamo subito attivati aprendo un tavolo tecnico di confronto e le interlocuzioni sono attualmente in corso sia con l’istituto che con ANCI per capire se sia necessaria una modifica normativa. Siamo fiduciosi di poter ottenere un risultato positivo, ha dichiarato.

In Piemonte i Baby parking sono 187, distribuiti in 121 Comuni, in 35 dei quali rappresentano l’unico servizio educativo disponibile quindi sono fortemente consapevole dalla loro importanza. Credo che i servizi educativi siano fondamentali per garantire l’accessibilità e la conciliazione tra lavoro e cura dei figli, soprattutto in territori montani e marginali, dove i baby parking rappresentano un vero e proprio baluardo in termini di servizi. Grazie anche alla L.R. 30/2023 - inoltre - stiamo costruendo un sistema 0-6 solido, accessibile e radicato sui territori soprattutto dove queste strutture rappresentano l’unica offerta educativa. L’obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno e continueremo a lavorare con serietà e impegno”.