Basket, gli under 17 di Carrù sono campioni d'Italia Uisp

Provincia, regione e ora tutta Italia. I terribili ragazzi del gruppo Under 17 del Basket Carrù non hanno limiti e dominano anche a livello nazionale. Le finali a Rimini dei Campionati Uisp sono un’altra passeggiata di salute per la squadra accompagnata dai coach Casetta e Sappa. I carrucesi rifilano senza problemi una quarantina di punti alle due formazioni di Milano (l’Ebro Basket e il Pio XI) e poi regolano nella finalissima anche il Basket 4 Trieste. La società presieduta da Pierluca Massano e nata dalla grande famiglia della Pallacanestro Farigliano festeggia così uno storico e «leggendario» Scudetto. «Un’impresa storica – commenta il presidente Massano –, grazie alle collaborazioni territoriali con le società limitrofe come la Cestistica Cherasco e alla condivisione di un progetto strutturato con la Pallacanestro Farigliano, siamo riusciti a vivere un'esperienza unica e incredibile con i ragazzi e le famiglie raggiungendo un traguardo ampiamente meritato sul campo e creando dei legami tra i giovani che vanno poi al di là dei colori sociali delle singole realtà. La dirigenza si complimenta con gli atleti e lo staff per l'ottimo risultato e ringrazia la Polisportiva carrucese e l'Amministrazione di Carrù per il sostegno e la fiducia dimostrata nel corso della stagione».

EBRO BASKET MILANO 59

BASKET CARRÙ 98

13-38. 26-63. 36-84.

Buona la prima alle finali nazionali a Rimini: i ragazzi carrucesi trovano subito intensità e ottime soluzioni contro Milano. La partita prosegue secondo lo stesso copione lungo tutti e tre i quarti (13-38, 13-25, 10-21, 23-14), per poi chiudersi sul 59 a 98.

BASKET CARRÙ. Zoppi 9, Schellino 11, Occelli 15, Sarotto 6, Viara 11, Barberis, Barroero, Pecchenino 4, Nastasi 22, Roagna 9, Manera 11. Coach: Casetta, Sappa.

BASKET CARRÙ 90

PIO XI MILANO 52

22-11, 54-22, 84-30.

Seconda partita e buon approccio contro la seconda formazione di Milano presente a queste finali. I ragazzi di Carrù, nonostante la squadra avversaria provi a metterli in difficoltà alternando varie difese a zona, trovano subito ottime soluzioni in fase offensiva con un buon giro palla che permette di bucare la difesa, grazie anche ai contropiedi prodotti dai tanti recuperi difensivi. Questa seconda vittoria sancisce l’accesso alla finale contro il Basket 4 Trieste.

BASKET CARRÙ. Zoppi 7, Schellino 9, Occelli 18, Sarotto 7, Viara 13, Barberis 1, Barroero, Pecchenino 7, Nastasi 20, Roagna 4, Manera 4. Coach: Casetta, Sappa.

BASKET CARRÙ 90

BASKET 4 TRIESTE 52

30-12. 53-23. 71-40.

Nella finalissima al palazzetto di Sant'Arcangelo di Romagna, le due squadre partono un po’ contratte, ma le soluzioni offensive dei ragazzi dei coach Casetta e Sappa sembrano più incisive. L'allenatore triestino prova a cambiare l'inerzia della partita chiamando time-out, ma al rientro il Carrù trova il primo allungo grazie a una difesa attenta ed efficace. Nel secondo quarto Trieste prova a rientrare in partita ruotando molto i giocatori in campo, ma senza effetto. Anche i ragazzi carrucesi trovano continuità offensiva e intensità difensiva, arrivando all'intervallo sul 53 a 23. Nel secondo tempo la partita scorre su un livello di equilibrio. Al fischio finale può così scoppiare la festa dei ragazzi e dei genitori che li hanno accompagnati in questa avventura. Il Basket Carrù diventa campione nazionale Under 17 Uisp.

BASKET CARRÙ. Zoppi 7, Schellino 3, Occelli 32, Sarotto 6, Viara 4, Barberis, Barroero, Pecchenino 9, Nastasi 20, Roagna 5, Manera 4. Coach: Casetta, Sappa.

La Pallacanestro Farigliano intanto sarà impegnata ora, con le squadre Allievi e Ragazzi Csi, per le finali nazionali di categoria, in programma a Cesenatico dal 28 giugno al 2 luglio.