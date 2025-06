Domenica due ragazzi cuneesi, Antonio Barra e Giulio Vergnaghi sono diventati campioni d’Italia per il basket

Domenica 22 giugno, grazie alla vittoria in finale contro la Pallacanestro Cantù per 69-80, la Dolomiti Energia Trentino conquista lo Scudetto nella Finale Nazionale Under 17 Eccellenza - Trofeo Carlo Monti di Chiusi, laureandosi per la prima volta nella sua storia Campione d'Italia nella categoria.

I bianconeri sono stati guidati nella sfida decisiva dai 18 punti di Cheickh Niang e Antonio Barra, i 15 punti di Giulio Vergnaghi e i 13 punti di Vittorio Triggiani. Antonio Barra ha ricevuto anche il Premio Mr.Hoop.

Ricordiamo che Giulio Vergnaghi è cresciuto in Granda College e Antonio Barra è cresciuto nei Gators Savigliano, poi entrambi sono entrati nel Progetto GGS e quindi approdati a Trento perché la società Aquila Basket è molto attenta al settore giovanile e alla crescita di giovani talenti.

Un investimento che ha dato ottimi frutti!