International Rally Cup 2025: Giordano e Siragusa padroni del Trofeo 4 Ruote Motrici a San Martino di Castrozza

Ancora una volta una gara senza storia.

Dopo i successi all'Isola d'Elba ed al Taro, Matteo Giordano e Manuela Siragusa non lasciano spazio ai rivali e dominano il "45° Rallye San Martino di Castrozza e Primiero" nel Trofeo 4 Ruote Motrici.

Il terzo appuntamento stagionale dell'International Rally Cup 2025 vede la coppia cuneese, a bordo di una Renault Clio Rally3 della KZ Racing (in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti), installarsi fin dalla prima prova speciale in vetta alla classifica del trofeo, per non lasciare più la posizione fino al traguardo con quaranta secondi di distacco sull'equipaggio Guerra Oberdan-Guerra Luca; a conti fatti, una gara senza errori nonostante un piccolo problema meccanico nella prova speciale in notturna del venerdì sera, subito risolto.

Al termine di una gara molto calda anche per il tanto ed appassionato pubblico presente, Matteo e Manuela si rilassano dopo la premiazione:

"Davvero un rally perfetto per organizzazione, varietà del tracciato e ritmo, che abbiamo trovato subito.

La vettura è stata performante, ci siamo anche tolti lo sfizio di vincere la power stage e nel finale abbiamo evitato ogni tipo di rischio soprattutto nei tratti in discesa".

Al netto di questo successo, il terzo consecutivo, l'attenzione è già rivolta al "Rally del Casentino" che si correrà in provincia di Arezzo tra venerdì 11 e sabato 12 luglio.