Pornassio, nuovo incidente sulla Statale 28 nonostante il divieto: Tir invade la corsia opposta e danneggia un’auto

Un nuovo incidente ha mandato in tilt la circolazione lungo la Statale 28 del Colle di Nava, nel tratto che attraversa la frazione San Luigi di Pornassio. Protagonista ancora una volta un mezzo pesante, in barba all’ordinanza comunale che ne vieta il transito.

Secondo le prime ricostruzioni, il rimorchio di un tir diretto verso Imperia ha perso il controllo in curva, invadendo la corsia opposta e urtando un'auto che saliva in direzione contraria. L’incidente, avvenuto questa mattina, ha causato pesanti rallentamenti alla viabilità e ha riacceso i riflettori su un tratto di strada già noto per la sua pericolosità.

L’ordinanza firmata dal sindaco Vittorio Adolfo vieta espressamente il passaggio di tir e mezzi pesanti lungo quel segmento della SS28, ma gli episodi continuano a verificarsi. La misura, fin dalla sua introduzione, ha suscitato forti polemiche, tanto da spingere il presidente della provincia di Cuneo, Luca Robaldo, a intervenire pubblicamente per chiederne la revisione.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica. Un argomento in più che sarà affrontato stasera in prefettura a Imperia in un vertice con la partecipazione del sindaco Adolfo, del prefetto Valerio Massimo Romeo e dei rappresentanti di Anas.