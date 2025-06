Bra, a Bandito il primo Memorial Luca Sanino di Beach Volley

Sabato 5 luglio il campo da beach volley di Bandito ospiterà il primo Memorial Luca Sanino, un evento sportivo e solidale organizzato in ricordo di Luca Sanino, giovane di 27 anni scomparso prematuramente a causa di una malattia genetica non diagnosticata.

Luca era una persona solare, generosa e profondamente legata ai bambini. Il suo più grande sogno era diventare padre. Per onorare la sua memoria e portare avanti il suo desiderio di aiutare gli altri, il Memorial sarà dedicato a raccogliere fondi per Casa UGI di Torino (https://ugi-torino.it), una struttura che accoglie e sostiene le famiglie con figli affetti da patologie oncologiche durante i periodi di cura.

La famiglia di Luca e gli organizzatori desiderano ringraziare di cuore tutte le aziende che hanno deciso di sostenere questa iniziativa:

Ascheri Spa Gallery, Atlante Montello, Art Caffè, Bogliano, Deltaterm Alba Srl, Garesio Sport, La Farmacia, LDM, Sanino Snc, Serigraphis Pubblicità, Scavino e Scavino S.R.L.

Grazie al loro contributo, sarà possibile devolvere interamente in beneficenza i fondi raccolti durante l’evento.

“Insieme possiamo fare la differenza” – dichiarano gli organizzatori – “Il Memorial Luca Sanino non è solo un torneo, ma un’occasione per unirci nel ricordo, nella solidarietà e nel desiderio di trasformare un dolore in speranza per chi oggi sta affrontando una battaglia difficile.”

Per maggiori informazioni o per contribuire all’iniziativa, è possibile contattare: Noemi Gallo – 345 3593554, Lorella Sanino – 333 5061444