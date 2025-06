La Serie D del Volley Busca guarda al futuro, ufficiale l’arrivo di Giada Cattaneo

Nemmeno il tempo di archiviare la stagione 2024/2025 che il Volley Busca è già proiettato verso il futuro. La società apre il nuovo capitolo della Serie D femminile con un innesto di assoluto valore: a vestire la maglia buschese sarà Giada Cattaneo, giovane e promettente schiacciatrice classe 2006.

Originaria della Liguria, Giada è reduce da due esperienze significative nei campionati nazionali: nell’ultima stagione ha militato in Serie B2 con il VBC Savigliano, mentre in precedenza aveva giocato a L’Alba Volley, sempre in B2.

Con il suo arrivo, il Volley Busca si assicura un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con ritmi e livelli tecnici importanti, che potrà dare un contributo concreto alla crescita e all’ambizione della squadra nella prossima stagione.

Con questa operazione, la società dimostra di voler costruire una squadra competitiva puntando su atlete giovani, motivate e con esperienze significative alle spalle. L’arrivo di Giada Cattaneo rappresenta non solo un rinforzo importante, ma anche un investimento sul futuro della pallavolo buschese.

« Ho accettato con entusiasmo di iniziare questa nuova esperienza ripartendo da questa categoria con l’obiettivo di mordere il campionato e raggiungere l’obiettivo prefissato. Ho conosciuto personalmente il presidente e vari componenti della dirigenza e ho percepito il loro entusiasmo nell’affrontare questa nuova sfida. Farò del mio meglio per fare in modo che la società sia contenta delle mie future prestazioni e insieme fare qualcosa di grande», ha dichiarato la nuova schiacciatrice buschese Giada Cattaneo.

A commentare l’arrivo di Giada Cattaneo è il direttore generale Davide Bima, che esprime grande soddisfazione per l’operazione, sottolineando il valore dell’atleta e l’ambizione del progetto tecnico del club: «Sono molto soddisfatto di aver concluso questa operazione, come direttore generale del Volley Busca, per l’ingaggio di Giada Cattaneo. Si tratta sicuramente di una delle giocatrici più importanti arrivate a Busca negli ultimi anni. Questo conferma la nostra ambizione e la solidità del progetto Fie, legato al Cuneo Volley, che continua a crescere. In questo momento, Busca rappresenta il fiore all’occhiello del progetto, e con questo innesto dimostriamo anche la volontà di disputare un campionato di vertice. Sono davvero molto soddisfatto e convinto che Giada, insieme alle sue compagne, potrà aiutarci a disputare un’ottima stagione in Serie D».