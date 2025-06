Volley A1F. Altro giovane talento per Cuneo Granda Volley: Linda Magnani completa il reparto dei liberi

Cuneo Granda Volley continua con il proprio passo per la costruzione del roster della prossima stagione, un roster all’insegna del giusto mix tra linea verde, qualità ed esperienza. Infatti la società è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di Linda Magnani, libero italiano classe 2007.

Linda, dall’età di 12 anni, ha sempre militato nella sua Scandicci, nascendo e crescendo come giocatrice nelle fila della Savino Del Bene. Con la società toscana ha disputato diverse finali nazionali giovanili, terminando il suo percorso di crescita nella passata stagione, quando è entrata nel roster di Serie A1 ed ha esordito in CEV Champions League con la maglia di Scandicci.

“Per me è una grande emozione – ha raccontato Magnani – Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova esperienza, di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e la gente di Cuneo. Ho tanta voglia di dare il massimo, continuando a crescere ed imparando il più possibile. A presto!”.

“Magnani è un prospetto molto interessante – hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini – Con lei completiamo un reparto dei liberi molto giovane, ma di grande talento, in cui riponiamo tanta fiducia. Siamo sicuri che, grazie al lavoro del nostro staff tecnico, si vedranno grandi crescite in questa stagione”.

Voglia di migliorare e talento: Linda Magnani è biancorossa