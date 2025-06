Comunità energetiche, alleanze per la transizione: Circonomia OFF chiude a Cuneo il festival dell’economia circolare e della transizione ecologica

Si è chiuso a Cuneo, con l’incontro dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili, l’ultimo appuntamento della decima edizione di Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica promosso da Cooperativa Erica, AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) e GMI (Greening Marketing Italia). Un’edizione speciale, quella del 2025, che ha proposto numerosi incontri, dibattiti e testimonianze concrete e che-con Circonomia Off- ha voluto concludersi proprio con un tema emblematico del cambiamento dal basso: l’energia condivisa come leva per la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L’evento di ieri, ospitato a Cuneo negli spazi del Rondò dei Talenti, ha riunito amministratori pubblici, tecnici, imprese, associazioni e cittadini per riflettere sulle potenzialità delle Comunità Energetiche e sulle opportunità aperte dal nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il confronto ha messo in luce esperienze già avviate sul territorio cuneese, offrendo una fotografia viva e concreta di come, attraverso la collaborazione tra soggetti diversi, sia possibile costruire modelli locali di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile.

Dopo i saluti di Luca Serale, vicesindaco di Cuneo, l’incontro moderato da Donatella Bianco di Confartigianato Cuneo, è stato introdotto da una panoramica normativa e tecnica a cura di Stefano Dotta di EnviPark, per poi lasciare spazio alle testimonianze di chi sta promuovendo la nascita e lo sviluppo di CER in contesti eterogenei, dalle aree urbane ai piccoli comuni. A portare le loro testimonianze e raccontare le proprie iniziative sono stati Daniele Demaria per la CER Roero, Claudio Alberto per la Cer Solidale Alba, Langhe e Roero-Ets; con don Valerio Pennasso per

Rodello, la CER di Magliano Alpi presentata da Marco Bailo, per concludere con i racconti di Marco Lombardi Presidente della MONDOCER che rappresenta comuni e scuole del monregalese-cebano e Joseph Meineri che ha trattato della Comunità di Confartigianato Cuneo. La varietà dei progetti presentati ha confermato quanto la transizione energetica sia una sfida complessa ma anche un’occasione unica per rafforzare il tessuto sociale, promuovere l’innovazione e generare valore per le comunità locali.

A concludere i lavori è stata la Vicepresidente di Fondazione CRC Elena Merlatti, che ha illustrato l’impegno della Fondazione a sostegno della diffusione delle CER. Circonomia OFF si è così concluso quindi in un clima di partecipazione e consapevolezza, lasciando in eredità un messaggio chiaro: solo attraverso il confronto tra punti di vista diversi, uniti dalla volontà di agire per il bene comune, è possibile costruire una transizione ecologica autentica, inclusiva e radicata nei territori.

