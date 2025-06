Cuneo: "Sì alla riqualificazione di piazza Europa, ma con i cedri"

Il 4 luglio ore 17,30 all’ombra dei cedri di piazza Europa, Il Movimento Decrescita Felice, l’associazione Di piazza in piazza, il comitato SOS cedri ed il comitato Alberi di Saluzzo, organizzano un incontro con la scrittrice attivista per l’ambiente Linda Maggiori che ha condensato nel libro “ Alberi: fermiamo la mattanza” una sua ricerca sulle cause che hanno portato e portano a tanti abbattimenti di alberi sul territorio nazionale e nel quale esplora il variegato mondo dei movimenti di cittadini che a questo si oppongono.

Gli organizzatori dell’evento intendono proporre a tutti gli interessati un momento di riflessione e confronto fra una realtà nazionale e quanto sta succedendo a Cuneo investita ultimamente da una grande perdita di patrimonio verde a causa di malattie, trascuratezza e da una malintesa concezione della cosiddetta riqualificazione dei luoghi.

"Cuneo - dicono gli organizzatori - purtroppo non è la sola città che vede un depauperamento del suo patrimonio arboreo proprio quando, per il cambiamento climatico, sarebbe più necessario aumentarlo. L’incontro sarà una utile occasione di approfondimento per conoscere chi , dove e perché si abbattono gli alberi e come agiscono i cittadini che si oppongono a questa inutile strage".