Siglata la convenzione per il risanamento della pavimentazione stradale nel Comune di Limone Piemonte

Il Comune di Limone Piemonte e Anas (società del Gruppo FS Italiane) hanno siglato oggi, mercoledì 25 giugno, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la convenzione per i lavori di risanamento della pavimentazione nell’ambito del territorio comunale di Limone.

Alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, hanno sottoscritto la Convenzione il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme.

Sulla base di quanto condiviso con l’atto di convenzione, Anas eseguirà il risanamento della pavimentazione lungo alcune strade di competenza comunale. I lavori avranno inizio entro 120 giorni dalla stipula odierna e saranno programmati in concomitanza con interventi analoghi di ripavimentazione che Anas eseguirà lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” il cui tracciato attraversa il territorio comunale di Limone Piemonte.

“Ringrazio il Viceministro Edoardo Rixi e l'Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – ha dichiarato il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi – per la proficua collaborazione di fronte a un obiettivo fondamentale per Limone dopo l'alluvione del 2020. È un atto di attenzione per i cittadini della nostra comunità che potranno così non solo finalmente usufruire del Tunnel ma anche avere una viabilità locale più sicura e adeguata”.

A causa dei gravi dissesti causati dalla tempesta Alex a ottobre 2020, in particolare sul versante francese del Colle di Tenda, il transito attraverso il tunnel è stato sospeso interrompendo il collegamento tra Italia e Francia. Nelle more della riprogettazione e dell’esecuzione dei lavori stabilite dalla Commissione Intergovernativa Italia-Francia (CIG), il Comune di Limone ha reso fruibili alcune viabilità comunali consentendo il ripristino della mobilità transfrontaliera nel periodo estivo.

“Ritengo doveroso – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – far sentire la presenza di Anas al territorio di Limone Piemonte che come noi ha vissuto grandi disagi a causa della tempesta Alex e a ciò che ne è conseguito in termini di modifiche progettuali impreviste per arrivare all’apertura al traffico del nuovo tunnel di Tenda. Il risanamento della pavimentazione sulle vie comunali da parte di Anas costituisce a tutti gli effetti una misura compensativa per l’impegno sinergico dell’Amministrazione comunale nella mitigazione dei disagi al territorio”.