Lavori di sostituzione della condotta idrica, possibile interruzione di erogazione dell'acqua a Tarantasca

Sono iniziati i lavori finanziati dal PNRR a Tarantasca, con una durata prevista di 90 giorni. Gli interventi interesseranno via Vigne e via Santa Cristina, per una lunghezza totale di circa 1.600,00 mt, dove si procederà alla sostituzione delle condotte idriche esistenti, ormai soggette a frequenti perdite.

A causa della vetustà di tali condotte idriche, potrebbero pertanto verificarsi interruzioni sulla fornitura idrica senza alcun preavviso, specie per le riparazioni più urgenti;

quando possibile, comunque, verranno affissi appositi avvisi di chiusura dell’acqua per informare tempestivamente la cittadinanza.

Alla riapertura della condotta potrebbero verificarsi alterazioni organolettiche dell’acqua risolvibili in tempi brevi facendo scorrere la stessa.