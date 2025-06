Molestie sessuali al telefono ad un'avvocatessa di Cuneo: condannato

Quella inflitta dal tribunale di Cuneo nei giorni scorsi a Stefano Ravenna, è solo la 35esima condanna per molestie con cui il giovane, trentenne romano, deve fare i conti. L'accusa, così come negli altri procedimento penali sparsi in giro per l'Italia, riguarda alcune telefonate anonime a persone sconosciute a cui l'imputato rivolgeva insulti o molestie sessuali.

Ad essere stata vittima di una di queste telefonate è un'avvocatessa di Cuneo che ha deciso di sporgere querela, ma senza costituirsi parte civile. Nel corso dell'udienza a carico di Stefano Ravenna, la legale ha riferito di quelle otto o nove telefonate che l'avevano non poco preoccupata e nelle quali fu ingiuriata con parole a sfondo sessuale.

Come spiegato, le chiamate le erano arrivate al telefono del suo studio: essendo lei iscritta alla difesa d'ufficio, il suo numero è pubblico. “Ho pensato potesse essere un maniaco che voleva appostarsi fuori dal mio studio”, ha detto.

Dopo la querela, le indagini sul numero di telefono da cui partirono le chiamate condussero a Stefano Ravenna: un uomo con cui l’avvocata non aveva mai avuto a che fare né come cliente, né come controparte e che, stando alle valutazioni mediche emesse nel 2012 e nel 2021 dal Policlinico Umberto I di Roma, risultava affetto da un disturbo della personalità con discontrollo degli impulsi in condizioni di stress.

Il giudice, sentite le richieste di condanna del Pm e di assoluzione per infermità mentale da parte della difesa, ha condannato l'uomo a due mesi di arresto dichiarandone altresì la delinquenza abituale, in quanto Ravenna oltre a 34 condanne per molestie, ne ha anche una per stalking.