Instagram su Google: i contenuti vengono indicizzati

Dal 10 luglio 2025 i contenuti pubblici degli account Professionali (Business o Creator) di Instagram potranno comparire in Google e Bing.

Meta lo ha comunicato con una notifica in-app e aggiornando le pagine di assistenza, introducendo anche l’interruttore Hide from search engines per chi non vuole che i propri contenuti possano apparire nelle pagine dei risultati di ricerca.

Il cambiamento riguarda solo i profili professionali pubblici; quelli personali restano esclusi finché non vengono convertiti.

Benvenuti nell’era dei Reel… su Google!

Per anni Instagram ha lasciato che i nostri post vivessero (e si consumassero) all’interno dell’app: i motori di ricerca si fermavano davanti alla direttiva che impediva loro di scansionare i contenuti presenti all’interno, lasciando le immagini a consumarsi solo dentro il social.

Qualcosa arrivava comunque su Google, ma in modo marginale. Lo ricorda la stessa pagina di assistenza di Instagram, che spiegava come foto e video pubblici non fossero pensati per diventare risultati di ricerca esterni.

Dal 10 luglio 2025 cambia tutto

Meta ha annunciato che da questa data tutti i contenuti pubblici dei profili professionali saranno automaticamente esplorabili e indicizzabili da Google (e Bing, motore usato da ChatGPT in modalità browse).

All’atto pratico, se pubblichi un Reel o una foto pubblica, preparati all’eventualità di vederla spuntare in SERP (pagine dei risultati di ricerca), soprattutto nelle sezioni immagini o video.

Chi resta escluso? I profili personali, gli account privati e quelli che non passano alla modalità professionale.

Cosa succede “dietro le quinte”

Rimozione del noindex: Instagram ha eliminato (o reso facoltativo) il blocco che impediva la scansione dei contenuti da parte dei motori di ricerca.

Open Graph sì, Schema no: titoli, descrizioni e anteprime delle immagini già presenti diventano segnali utili per la ricerca visiva su Google; al momento non sono previsti nuovi markup Schema.org dedicati.

Toggle “Hide from search engines”: lo trovi in Impostazioni ▸ Privacy. Disattivandolo torni invisibile ai motori.

Perché questo cambiamento è importante?

Fino ad ora Instagram è stato un universo quasi parallelo rispetto a quello del web tradizionale.

Questo ha limitato non poco le strategie SEO dei brand, dei creator e dei professionisti che usano Instagram come leva di connessione e interazione.

Con questa nuova apertura, invece, i contenuti postati su Instagram iniziano ad avere vita anche fuori dalla piattaforma.

Possono essere scoperti da chi non possiede l’app o non segue un account, semplicemente cercando su Google.

È un cambio di paradigma: da social chiuso a contenuto accessibile.

SEO e social finalmente insieme?

Questa apertura segna anche un possibile avvicinamento tra SEO e social media marketing. Due mondi che spesso si sono ignorati, come vicini di casa che si salutano solo sulle scale.

Ora invece potrebbero iniziare a collaborare davvero: se i contenuti Instagram saranno sempre più visibili su Google, allora diventerà ancora più importante curare caption, parole chiave, intenti di ricerca, nomi dei file delle immagini, testi alternativi e persino hashtag con una prospettiva SEO-oriented.

Secondo i fondatori di Ingigni , Francesco Turriani e Liborio Fedele, agenzia di marketing digitale – «l’aggiornamento di Instagram è solo la punta dell’iceberg: rendere caption auto-esplicative (le prime 2 righe, ~125 caratteri), alt-text descrittivi (leggibili anche da Google Immagini e rispettosi dei criteri di accessibilità) e bio conversazionali può aiutare i brand a emergere sia nelle SERP che nelle AI Overviews di Google».

Non intendiamo che Instagram diventerà un blog ma che forse sarà sempre più funzionale pensare ai post anche nell’ottica di rendersi reperibili dall’esterno, oltre all’engagement interno.

Perché è una notizia rilevante per la SEO

Nuove porte di traffico. Ogni post diventa un micro-touchpoint che può intercettare ricerche di prodotto o tutorial.

Authority cross‑platform. Un profilo Instagram forte valorizzerà indirettamente il sito web del brand grazie a menzioni e citazioni naturali.

SERP visive più ricche. Con l’arrivo dei Reel (video verticali), caroselli e post singoli, Google potrà mostrare caroselli multimodali, aumentando la probabilità di click da parte dell’utente.

Brand discovery fuori dall’app. Anche chi non usa Instagram potrà comunque scoprire creator e aziende tramite una semplice ricerca.

Cosa significa per i brand e i creator?

Per chi vive di content creation – brand, creator, professionisti – questa notizia è molto importante.

Significa più visibilità, più possibilità di essere trovati da nuovi utenti, e quindi più opportunità di crescita per un mercato che in Italia, già nel 2024, ha superato un giro d’affari di 4 miliardi di euro.

Fotografi, artigiani e autori che finora si affidavano ad hashtag e condivisioni in Dm, potranno ora farsi trovare anche su Google (AI mode inclusa), digitando una domanda, una keyword, o il nome di qualcosa che hanno raccontato nei loro post.

I rischi (e come evitarli senza farsi prendere dal panico)

Ok, fin qui tutto bello: più visibilità, più opportunità, tutto più Google-friendly. Ma come in ogni cambiamento, ci sono anche dei rischi da tenere d’occhio.

Il primo riguarda la privacy: se il tuo profilo è pubblico, i contenuti che pubblichi possono finire su Google e diventare, di fatto, accessibili a chiunque.

Questo significa che una tua foto o un tuo post, magari pensato per i follower, può essere trovato anche da chi non ti segue.

La buona notizia? Instagram ha introdotto una funzione comoda: “Nascondi dai motori di ricerca”.

È un interruttore che trovi nelle impostazioni di privacy e che ti permette di disattivare l’indicizzazione dei tuoi contenuti, senza dover rendere l’intero profilo privato. Una sorta di “mantello dell’invisibilità” per chi vuole restare un po’ più “low profile”.

Poi c’è il tema dei contenuti duplicati: se pubblichi le stesse immagini sul sito e su Instagram, rischi che la pagina Instagram “cannibalizzi” la parola chiave per cui volevi posizionarti.

Tradotto: Google potrebbe preferire mostrare il post IG invece della tua pagina web. Come si risolve? Semplice: gioca di creatività. Cambia parti della forma del contenuto. Usa visual analoghi ma non identici, oppure lavora su caption e descrizioni diverse, più adatte a ciascun canale. Così, eviti il rischio di farti concorrenza da solo e sfrutti al meglio ogni spazio.

Best practice per farsi trovare (dentro e fuori Instagram)

Vuoi che i tuoi contenuti Instagram emergano non solo nel feed, ma anche su Google? Allora serve un minimo di strategia.

Ecco alcune best practice aggiornate per massimizzare la visibilità, sia dentro l’app che fuori:

Caption SEO. Concentra keyword e hook nei primi 125 caratteri: è la parte che Google legge per prima.

Alt-text descrittivi (davvero). Scrivi un testo alternativo chiaro e naturale: ora pesa anche per Google Immagini.

Hashtag mirati. Meglio 3-5 hashtag mirati che 30 generici: aiutano l’algoritmo interno e forniscono a Google indizi semantici.

Link in bio ottimizzato. Se usi un link aggregatore tipo Linktree o simili, assicurati che ogni link abbia uno slug leggibile e parlante (es: /shop-scarpe-running invece di /page123?id=098).

Frequenza costante e contenuti “freschi”

Anche Google ama la regolarità. Come per i blog, anche per i profili social tende a dare più visibilità a chi pubblica in modo costante. Non è solo questione di quantità: più contenuti pubblichi, più segnali semantici fornisci a Google per capire chi sei, di cosa parli e perché dovresti essere trovato.

Tiriamo le somme

L’apertura di Instagram ai motori di ricerca è un game changer paragonabile all’accordo Twitter‑Google del 2015: chi si muove per primo può conquistare spazi ancora poco presidiati nelle SERP visive.

Ma, come sempre, visibilità extra implica anche responsabilità su privacy e qualità dei contenuti.

Insomma: Instagram non è più solo un social, è anche (finalmente) una vetrina indicizzabile.

Sfruttala con strategia, creatività e occhio ai dettagli tecnici – e preparati a vedere i tuoi Reel fare capolino tra i risultati di Google.



















