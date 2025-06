Con "Burattinarte", Alba si trasforma nel regno della fantasia: torna il festival più incantato dell’estate

Torna ad Alba il festival più incantato dell’estate, quattro giorni di magia e divertimento che animeranno la città dal 26 al 29 giugno con spettacoli, laboratori e parate. La città si trasformerà in un mondo fatato popolato da figure, pupazzi e sorprese, offrendo un’esperienza unica e gratuita per grandi e piccoli.

Gli eventi si svolgeranno in diversi luoghi simbolo di Alba, come il cortile della Maddalena, la Biblioteca Civica, via Pertinace e le vie del centro, con la possibilità di spostarsi al coperto in caso di pioggia, tra il cortile della Maddalena, la sala Fenoglio e i portici. Il programma è ricco e variegato: si parte giovedì 26 giugno con “Lucilla in Opera” di Consuelo Conterno e i “Burattini da dito 3D” de Il Cerchio Tondo. Venerdì 27 giugno, oltre agli spettacoli per le scuole, si susseguiranno laboratori teatrali, pupazzi volanti, e performance internazionali come “Mr. Barti” dell’Alexander Theater dalla Danimarca.

Il weekend sarà denso di appuntamenti, con spettacoli itineranti, marionette, teatro d’ombre e performance musicali provenienti da Argentina, Cile e Danimarca. Tra i momenti clou, “Pulcinella morte e miracoli” del Teatro delle 12 Lune e “La Recicleta” dei Marionetas Apokellen. Domenica 29 giugno chiuderà la rassegna una serata con “Transilvanya Circus” e altri spettacoli di teatro di figura.

Il festival proseguirà poi con eventi sparsi nei comuni vicini come Piobesi d’Alba, La Morra, Lequio Berria, Murazzano, Guarene, Grinzane Cavour, Bra, Cherasco, Novello e Castagnito, portando la magia del teatro di figura in tutta la zona.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e per i laboratori è possibile prenotare online, mentre per gli spettacoli si può prenotare tramite WhatsApp ai numeri dedicati. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate albese tra arte, cultura e divertimento in un’atmosfera incantata e coinvolgente.