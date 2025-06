Il 27 giugno alla Residenza Crocetta, “La canzone napoletana” con il soprano Martina Saviano, il pianista Luigi Giachino e la pittrice Elisa Filomena

Torna a Torino, nella Residenza per anziani “Crocetta” di via Gian Domenico Cassini 14, la 46esima stagione di Antidogma Musica, quest’anno dedicata alla "Multisensorialità oltre il suono".

Un titolo che ben rappresenta lo spirito del concerto in programma venerdì 27 giugno alle ore 16, dal titolo evocativo: “La canzone napoletana”.

Un evento in cui musica e arte visiva si intrecciano in un’esperienza immersiva: Martina Saviano, giovane e promettente soprano siciliana, interpreterà alcune delle più celebri melodie partenopee, accompagnata al pianoforte da Luigi Giachino, compositore di rilievo internazionale e attuale direttore del Conservatorio di Genova.

Il tutto mentre la pittrice Elisa Filomena, torinese e vincitrice del prestigioso grant della Pollock-Krasner Foundation, darà vita a un live painting, creando un’opera in tempo reale ispirata dalle emozioni suscitate dalla musica.

Il concerto ripercorrerà un secolo di storia culturale italiana attraverso la canzone napoletana, autentico patrimonio dell’identità nazionale. Dalle radici popolari alle raffinate elaborazioni colte, il programma propone un itinerario che tocca grandi autori come Sacco, Bellini, De Curtis, Modugno, Tosti, Denza, fino ai capolavori più amati dal pubblico:

“Te voglio bene assaje”, “Fenesta che lucive”, “Anema e core”, “Luna caprese”, “Torna a Surriento”, “Malafemmena”, “Funiculì, funiculà” e molti altri.

Martina Saviano, formatasi al Liceo musicale di Palermo e laureata con lode al Conservatorio di Trapani, ha già debuttato in ruoli operistici importanti (tra cui Frasquita in Carmen e Serpina ne La Serva Padrona) e partecipato a prestigiosi eventi accanto a nomi come Serena Gamberoni e Francesco Meli.

Luigi Giachino, diplomato in pianoforte e composizione, ha composto per RAI, istituzioni culturali e accademiche, e ha rappresentato la musica italiana in oltre dieci Paesi. La sua carriera lo ha portato anche all’insegnamento universitario e alla pubblicazione con editori come Curci, Warner e Carocci.

Elisa Filomena, ha esposto le sue opere in tutto il mondo. Il suo linguaggio pittorico si fonda su una ricerca profonda della figura umana e della natura, combinando tecnica e intuizione emotiva in uno stile essenziale e immediato.

Il concerto è aperto a tutti.

Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile visitare il sito www.antidogmamusica.org oppure contattare via mail: stampa.antidogmamusica@gmail.com