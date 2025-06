Il mare per tutti: sabato a Loano nuoto o semplicemente fare il bagno per le persone con disabilità visive, passaparola!

Sabato 28 giugno, dalle 9:30 alle 18:30, la Marina di Loano (SV) ospiterà “Freedom to Swim”, una giornata dedicata al mare, all’inclusione e alla libertà di movimento per tutti. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, è organizzato da More News in occasione del ventesimo anniversario di Savonanews, con il supporto di Doria Nuoto Loano, Marina di Loano, e il patrocinio del Comune di Loano e della Regione Liguria.

In particolare, l’iniziativa è rivolta anche a persone con disabilità visive, offrendo loro la possibilità di nuotare o semplicemente entrare in acqua e fare il bagno in un contesto accogliente, sicuro e privo di barriere. Grazie al supporto di atleti e istruttori formati dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni partecipante sarà affiancato da una guida in acqua, utilizzando un metodo collaudato nell’ambito del paratriathlon: guida e atleta nuotano affiancati mantenendo un contatto fisico leggero, per garantire orientamento, sicurezza e condivisione dell’esperienza.

La giornata sarà inoltre presidiata dalle moto d’acqua del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, a garanzia di un ambiente protetto e vigilato.

“Freedom to Swim” vuole essere molto più di un evento sportivo: è un’occasione per abbattere barriere, non solo fisiche ma anche culturali, e per riaffermare il diritto di ogni persona a vivere il mare con pienezza, libertà e dignità.

Chiunque desideri partecipare, sia per nuotare che semplicemente per fare il bagno accompagnato, è il benvenuto.

Per informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare il seguente numero: 393 3357788