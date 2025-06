“Lo scienziato nel cilindro”: lo scrittore Andrea Vico in scena per la Biblioteca civica di Alba

Martedì 1 luglio, alle ore 21.15, nel Cortile della Maddalena, per la rassegna “L’albero racconta…” curata dalla Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba, arriva lo scrittore Andrea Vico con il suo spettacolo “Lo scienziato nel cilindro”, a cura della compagnia Mulino ad Arte.

Esperimenti spettacolari e magie scientifiche faranno brillare gli occhi a grandi e piccini.

Un viaggio sorprendente tra chimica e fisica, illusioni e invenzioni, dove ogni trucco è un esperimento… e ogni bambino è già un piccolo scienziato. Tra reazioni esplosive, illusioni ottiche, risate e meraviglia, Andrea Vico metterà in scena uno show interattivo pensato per i bimbi dai 3 ai 10 anni, ma anche per i genitori.

La particolarità della serata, grazie alla collaborazione con il festival Teatro a Pedali, sarà la presenza di quattro biciclette fisse che dovranno essere messe in moto dal pubblico e che permetteranno di illuminare il palco.

Torinese, 56 anni, Andrea Vico ha 4 figli e in città si sposta esclusivamente in bicicletta. È pro-fondamente innamorato della montagna e dei fondali marini e appena riesce scappa in qualche posto lontano per un viaggio di piacere e di lavoro. Ha scritto numerosi libri per ragazzi a tema scientifico che sono tutti disponibili al prestito in Biblioteca.

Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

In occasione dello spettacolo la Biblioteca resterà aperta anche in orario serale dalle 20.30 alle 23.00.