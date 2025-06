Sabato 28 e domenica 29 torna a Bagnolo Piemonte “Il Castello Magico di Harry” con una nuova storia da vivere tra mistero e incanto

L’edizione 2025, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno, presenta una formula completamente rinnovata, più interattiva, emozionante e coinvolgente.

I partecipanti, organizzati in gruppi da 30 persone ogni 20 minuti, entreranno nel cuore del castello medievale per affrontare una nuova avventura: un misterioso amuleto del tempo è stato spezzato e forze oscure si stanno risvegliando. Spetterà a maghi e streghe – grandi e piccoli – raccogliere il coraggio necessario per affrontare ciò che li attende. L’esperienza principale dura circa 1 ora e 15 minuti, con un percorso a tappe tra prove, enigmi e personaggi sorprendenti. La storia, completamente nuova rispetto all’edizione 2024, è pensata per appassionare adulti e bambini senza svelare nulla in anticipo.

Oltre all’esperienza nel castello, il biglietto include anche spettacoli di magia dal vivo, dimostrazioni di volo con rapaci, e un’area ristoro dove sarà possibile pranzare, fare merenda o gustare un aperitivo magico, prima o dopo il proprio turno di visita.

La prenotazione è fortemente consigliata, sia per garantirsi l’orario preferito, sia per beneficiare della tariffa ridotta: 15 € in prevendita sul sito ufficiale della Pro Loco: www.prolocobagnolopiemonte.it, contro i 20 € in loco. I bambini sotto i 6 anni non pagano, ma per ragioni tecniche legate all’organizzazione dei gruppi, è previsto un contributo simbolico di 1 €, che verrà restituito all’ingresso.

Si ricorda che il Castello Malingri è una vera struttura medievale, con scale, salite e passaggi stretti: non è accessibile a persone in carrozzina o con difficoltà motorie.

Il Castello Magico di Harry è un viaggio nel tempo, nella fantasia e nel coraggio. I posti sono limitati: la magia vi aspetta.